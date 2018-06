Načelnik Vira nakon uhićenja: 'To je organizirani kriminal, građevinska mafija...'

Milijun i pol eura godišnje će prema našim izračunima biti zarada vlasnicima benzinske crpke na Viru. Već se i na zemljištu moglo zaraditi milijun i pol eura. E, sad vi promislite koliki su to iznosi i kakvi su to interesi. Jer, građevinska dozvola za benzinsku

je nezakonito izdana, gradi se izvan građevinske zone, a policija umjesto da asistira općini u provođenju zakona kod benzinske crpke izigrava UNPROFOR. Tu je riječ o organiziranom kriminalu, o građevinskoj mafiji i zbog toga što pročelnici nisu reagirali na potpis svoje referentica i nezakonito izdavanje građevinske dozvole, mi ćemo protiv njih podnijeti kaznene prijave, a ako do kraja mjeseca župan Božidar Longin to ne presiječe mi ćemo i tu poduzeti korake...

Rekao je ovo među ostalim Kristijan Kapović, načelnik općine Vir dan nakon što je uhićen i nakon što je pet sati proveo u policiji. Tvrdi da je prosvjed organizirao kako bi upozorio da se zakoni provode selektivno i da pravna država ne funkcionira.

- Pa 200 objekata na Viru je srušeno iako su bili u građevinskoj zoni, ali nisu dočekali 2011. godinu i legalizaciju, a sada bi opet netko dozvolio gradnju van građevinske zone i s nezakonitom dozvolom - rekao je Kapović potvrđujući da se njegov otac još 1994. godine interesirao za gradnju crpke na Viru, ali da je od toga odustao i da ovo ne radi zbog svog osobnog interesa.

- Mi smo bili sinonim za bespravnu gradnju i vise to nećemo biti - kazao je Kapović. Iz tvrtke Tri Bartola, investitora u benzinsku crpku, demantiraju da grade nezakonito i uvjereni su da će do listopada izgraditi crpku.

- Mi smo predali papire u Županiju i ako se na kraju utvrdu sa Županija pri izdavanju dozvole nije pitala ministarstvo, mi bi u tom slučaju bili obvezni iste te papire dati Ministarstvu. Mi smo tvrtka vrijednih ljudi sa žuljevima i radimo svoj posao po zakonu i po sudskim dozvolama, a mi nemamo sudsku zabranu za gradnju - rekao nam je Ivan Vujević iz tvrtke Tri Bartola.