Načelnik prijavljen za pokušaj seksualnog zlostavljanja radnice: 'Zaključao je vrata i skinuo hlače'

HDZ-ov načelnik općine Popovac u Baranji Zoran Kontak (44) navodno je prijavljen zbog pokušaja seksualnog zlostavljanja, i to od strane njegove 34-godišnje djelatnice na javnim radovima te općine.

Načelnik nije htio komentirati ove navode za Dnevnik.hr, no djelatnica je odlučila ispričati što se dogodilo prije tjedan dana i zbog čega ga je prijavila.

- Počela sam raditi svoj posao. Nakon nekih sat vremena ugledala sam načelnika. Rekao je: 'Dođi, trebaš nešto pomoći.' Otključao je vrata. Ušli smo unutra. On je zaključao vrata. Ja sam već tada bila u šoku. Pitala sam ga zašto je zaključao vrata. On je uzeo i počeo se skidati. Skinuo je hlače - kazala je djelatnica, inače majka dvoje djece.

Kada se sve navodno dogodilo prošloga tjedna, djelatnici je to bio četvrti dan na poslu jer je nedugo prije potpisala ugovor na tri mjeseca. - On me uhvatio za desnu ruku i povukao. Ja sam se uspjela nekako otrgnuti. Otključala sam vrata jer on nije imao vremena jer je držao hlače drugom rukom. Ja sam pobjegla van iza pošte - ispričala je, dok je suprug djelatnice kazao kako su odmah išli na policiju, gdje su sreli i načelnika.

- Rekao mi je da ima ženu i djecu. Pitao je kako mi to njemu možemo napraviti, on je nama puno pomogao, on je nama dao posao. Sve je to bila samo šala. Kao da su mu spale hlače: 'Zar ne vidiš da same spadaju? - ispričao je njen suprug. Policija nije htjela dati informacije o ovoj prijavi, navodeći kako ''ne mogu govoriti o postupanju policije prema konkretnim osobama zbog zaštite digniteta žrtve te moguće stigmatizacije okoline''.

