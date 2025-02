Gradonačelnici i načelnici sebi povećali plaće i do 200 %. Donosimo iznose

Od kraja Domovinskog rata pa do danas Vukovarsko-srijemska županija smatra se jednom od najsiromašnijih budući da se ondje još liječe ratne rane, ali se isto tako suočava i s velikim odljevom stanovništva. U tom dijelu Hrvatske industrija je gotovo uništena, a i u poljoprivredi su prisutni brojni problemi dok istodobno dobar dio stanovnika ovog dijela Hrvatske radi za minimalne plaće.

Ogromna povećanja

Međutim, za taj novac ne rade općinski načelnici kojima su nakon odluke Vlade Andreja Plenkovića o povećanju osnovice za obračun plaće osjetno porasle. Vukovarsko-srijemska županija ima pet gradova, a zanimljivo je i to kako unatoč roku da se do 31. siječnja dostave novi podaci, oni u imovinskim karticama čak triju gradonačelnika i većine načelnika općina nisu ažurirani. Kada je riječ o plaći, rekorder je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava (DP) koji je i potpredsjednik Hrvatskog sabora s plaćom od 3122,68 eura. Ta plaća je sada i veća i iznosi više od 4000 eura. Njega slijedi gradonačelnik Vinkovaca i saborski zastupnik Ivan Bosančić (HDZ) s plaćom od 2445,68 eura, koja je sada također osjetno porasla. I Penavi i Bosančiću plaću isplaćuje Hrvatski sabor. Svoju imovinsku karticu nije ažurirao ni gradonačelnik Županje Damir Juzbačić (nezavisni kandidat) koji je do povećanja osnovice primao 1723,39 eura. Gradonačelnici Iloka Marini Budimir (nezavisna kandidatkinja) s promjenom osnovice bruto plaća porasla je na 4256,15 eura ili 86 posto bruto. Sada njezina mjesečna plaća iznosi 2987,94 eura neto što je za 77,60% više nego prošle godine. Nedavno izabrani gradonačelnik Iloka Slavko Grgić (DP) prijavio je neto plaću u iznosu od 3020,93 eura.

Ništa skromniji nisu ni načelnici općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Prema postotku povisivanja plaće rekorder je načelnik Općine Vođinci (Hrvatski suverenisti) Martin Kordić koji je svoju bruto plaću podigao na 4800,00 eura ili nestvarnih 200 posto. Njegova neto plaća je porasla za lijepih 135 posto i sada iznosi 2700 eura. – Jesam možda rekorder po postotku, ali ne i po visini plaće. Međutim, nitko me nije zvao ni pitao kolika mi je plaća kada sam radio kao načelnik općine za 1150 eura mjesečno. Radio sam za tu plaću godinama i nikad se nisam bunio. Kada je riječ o mojoj novoj plaći, mislim kako je ona opravdana i zaslužena jer provodimo niz vrijednih projekata. Treba znati i kako se osnovica za plaću nije mijenjala 12 godina, a mislim i da bi možda bilo bolje da se visina plaće dizala postupno. Plaće načelnika ili ministara u državi nisu prevelike, nego je problem u tome što su plaće običnih ljudi premale jer oni često rade za minimalac – rekao je Kordić.

Izraženo u postocima, najviše si je plaću zapravo digao načelnik Općine Nuštar (Hrvoje Drinovac), i to za 121%. Njegova plaća je s prošlogodišnjih 1441,97 eura sada narasla na 3192,68 eura i na temelju dosad ažuriranih imovinskih kartica- proizlazi da je njegova neto plaća najveća među načelnicima. Svoje bruto i neto plaće digli su i ostali načelnici pa tako načelnik Općine Babina Greda Josip Krnić (SDP) prima mjesečnu plaću od 3173,45 eura ili 79,65% više nego prije. Plaću koja premašuje tri tisuće eura sada ima i načelnik Općine Tovarnik Anđelko Dobročinac (HDZ) koji si je neto plaću podigao 101% i mjesečno prima 3074,08 eura. Najveću plaću među načelnicima ima načelnik Općine Stari Mikanovci Mario Milinković. Ona iznosi 3634,35 eura, ali njega kao saborskog zastupnika plaća Hrvatski sabor. Ostali načelnici, barem oni koji su ažurirali svoje imovinske kartice, primaju plaću koja je manja od tri tisuće eura. Najbliže njima je načelnik Općine Bošnjaci Andrija Juzbašić (DHSS) koji mjesečno prima plaću u iznosu od 2957,26 eura ili 96,43% više. Dalje slijede načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun (HDZ) s plaćom od 2842,93 eura (100,33%), načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković 2798,04 eura (77,53%), a načelnik Općine Gunja Anto Gutić (nezavisni kandidat) prima 2651,77 eura (44,50%). Prema ažuriranim imovinskim karticama najmanje si je neto plaću podigao Tihomir Kolarević, SDSS-ov načelnik Općine Markušica, i to za 15,21 posto. Kolarević sada mjesečno prima plaću u iznosu od 1528,25 eura.

Poziv mladima da odu

– Mala smo općina i ne mogu si staviti tko zna koliku plaću. Dignuli smo je u nekim normalnim iznosima, a što se tiče ostalih načelnika, njihova je stvar smatraju li to opravdanim – rekao je Kolarević s tim da je najavio da će uskoro podizati plaće zaposlenima u Općini stoga i njemu slijedi povećanje. Komentirajući dizanje plaća predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav Saša Bjelanović rekao je kako su takve informacije najbolja motivacija mladima da napuste Hrvatsku. – Sami sebi toliko podignu plaće i pri tome ne daju nikakve garancije niti se gleda jesu li što napravili i koliko. U isto vrijeme ljudi se ubijaju od posla za plaću od 800 eura. Možda je i vrijeme da se povede rasprava o tome koliko je tko napravio za svoju općinu ili grad, kakve su im kompetencije, ali i jesu li nam potrebne tolike općine – rekao je Bjelanović.