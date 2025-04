Na ovom mističnom mjestu do sada su bili samo Amerikanci: Europska velesila tamo želi svog čovjeka, ' To je ključ budućnosti'

Buduća njemačka vlada cilja visoko. I sve se više fokusira na svemir. U sporazumu koalicijskih partnera, Demokršćana (CDU/CSU) i Socijaldemokrata (SPD), predviđeno je da se sadašnje Savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja transformira u Ministarstvo za istraživanje, tehnologiju i svemir. I ne samo to. „Cilj nam je da njemački astronaut odleti na Mjesec kao dio međunarodne misije“, navodi se u sporazumu. Političar CDU-a Kristijan von Stetten objasnio je za list Bild kako bi to trebalo biti izvedeno: „Amerikanci su Europljanima ponudili mogućnost da pošalju astronauta na Mjesec. Mi želimo to mjesto! Uostalom, Njemačka najviše uplaćuje za europski svemirski program.“, piše DW.

U koalicijskom sporazumu buduće vlade, na čijem bi čelu trebao biti predsjednik CDU-a Friedrich Merz, putovanje u svemir ocjenjuje se kao „ključna tehnologija budućnosti“. Nacionalni svemirski program trebao bi se proširiti, a nova poduzeća, mala i srednja, trebala bi imati mogućnost da „više sudjeluju na tržištu svemirskih rješenja“. Kako piše Bild, na čelu novog „svemirskog ministarstva“ trebao bi biti netko iz CSU-a. Kao ministrica se spominje političarka te bavarske stranke Dorothee Bär (46).

U Kölnu je, inače, prošle godine otvorena simulacijska hala za Mjesec – LUNA. U tom objektu, jedinstvenom u svijetu, astronauti mogu izvoditi znanstvene eksperimente za misije u svemiru. Na Mjesecu su do sada bili samo američki astronauti, posljednji put u prosincu 1972. Nova američka misija Artemis II trebala bi dovesti astronaute u Mjesečevu orbitu 2026. Pritisak konkurencije dolazi iz Kine, koja želi poslati svoje astronaute na Mjesec do 2030. godine.





https://logs1279.xiti. com/hit.xiti?s=531599&s2=19&p= vecernji.hr vecernji list::Volltexte::vecernji.hr vecernji list_Volltexte_JS&di=&an=&ac=& x1=1&x2=19&x5=vecernji.hr vecernji list_Volltexte_JS&x6=1&x8=kro- VEU-Volltexte-JavaScript- vecernji.hr vecernji list-dwde&x10=vecernji.hr vecernji list::Volltexte">



>>FOTO Znanstvenici predvidjeli: Hrvatski grad među prvima koji će biti potopljeni zbog globalnog zatopljenja>>