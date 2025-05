Na obali Dunava 2019. otvorili marinu koju će 2025. uklanjati

Na desnoj obali Dunava, kod Vukovara, mjesecima unazad provodi se veliki projekt u okviru kojega se nasipa pijesak i gradi plato čime će se površina Vukovara povećati za desetak hektara. Radi se o projektu pod nazivom “Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm. 1333 do rkm. 1331 i urbanističko uređenje na području Grada Vukovara” čiji su investitor Hrvatske vode.

Privezište za riječne kruzere

O značaju i veličini projekta govori i podatak kako je on vrijedan oko 57 milijuna eura od čega su 53 milijuna eura osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a isti bi trebao biti završen do kraja ove godine. Kada je taj projekt predstavljan, rečeno je kako obuhvaća izmicanje postojeće obalne linije i formiranje nove regulacijske linije desne obale rijeke Dunav s čime će se dobiti novi prostor zaobalja površine 10,43 hektara koji će imati novu gospodarsku i urbanu namjenu u samom centru grada Vukovara (lučica i lučka privezišta, turističko-ugostiteljsku, sportsko-rekreacijsku namjenu i drugi sadržaji). Isto tako radovi obuhvaćaju izgradnju nove obaloutvrde gradskog tipa, lukobrana i uređenje desne obale rijeke Dunav od ušća rijeke Vuke do izgrađenog Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar, u ukupnoj duljini cca 2302 metara, ali će se novom linijom obaloutvrde izvršiti i regulacija toka rijeke Dunav koja će znatno poboljšati plovidbu i zaštiti obalu na tom potezu. Projekt obuhvaća i izgradnju nove infrastrukture, privezišta za riječne kruzere te izgradnju nove šetnice s biciklističkom stazom, urbanom opremom, rasvjetom i zelenilom.

Međutim, u sklopu tog velikog projekta poslije šest godina rada bit će uklonjena i postojeća marina na Dunavu koja je svečano otvorena u svibnju 2019., čemu su prisustvovali i tadašnji i današnji ministar Oleg Butković i tadašnja ministrica Gabrijela Žalac. Postojeća marina dugačka je 250 metara i ima ukupno 140 vezova za plovila. Ukupna vrijednost projekta iznosila je tadašnjih 9,6 milijuna kuna. Ono što je u svemu tome najinteresantnije je da se projekt uređenja desne obale Dunava počeo planirati još 2010., a da je odluka o izgradnji marine donesena 2016. godine. Pri otvaranju marine gradonačelnik Vukovara Ivan Penava je rekao kako će ona desnoj obali Dunava i samome Vukovaru donijeti jedan ljepši i uređeniji izgled te kako je ovo projekt od iznimne važnosti za Vukovar s obzirom na značaj Dunava za sve Vukovarce, ali i činjenicu da je lučica u središtu grada prenapučena.

– Iz kojeg razloga se kretalo s izgradnjom marine ako se znalo da će se prije ili poslije ići u uređivanje desne obale Dunava? Poslije šest godina ide se u uklanjanje postojeće marine tako da su milijuni kuna jednostavno bačeni. Sada treba osigurati dodatna sredstva za uklanjanje te marine kao i vrijeme da se to napravi. Sve ovo pokazuje da se ili radi stihijski ili nema neophodne koordinacije – stoji u anonimnom e-mailu potpisanom kao Razočarani Vukovarac. Dodaje i kako nije sporno da novi projekt donosi puno toga boljeg za Vukovar kao i sadržaje kakvih do sada nije bilo, ali i da nikome nije jasno zašto se nešto gradilo i izgradilo ako se znalo da će uskoro biti uklonjeno. Ističe kako se taj novac, ako se već morao utrošiti, mogao investirati u nešto potrebno, a ne da se doslovce baci. Ono što mu smeta, kako navodi, činjenica je da nitko danas ne preispituje zašto se novac troši na taj način pa čak ni sam premijer koji je došao obići gradilište novog projekta kada je i upoznat s dinamikom radova i daljim planovima.

– Ta stara marina je prvih godina bila bez ijednog plovila iz razloga što nije bilo koncesionara. Poslije je on određen i sad je zadnje dvije-tri godine popunjena. Međutim, ni to nije sve jer stara marina, kada je izgrađena i svečano i pompozno otvorena, nije imala lukobran pa je tako zapravo bila na otvorenom Dunavu. Iz tog razloga je matica tamo donosila granje, panjeve, ali i stabla koja bi oštećivala plovila. Niti tu nije kraj jer marina, osim toga da se može privezati plovilo, nije svojim korisnicima nudila ništa drugo. Tamo nije bilo struje, vode, toaleta, tuševa… Nije bilo ničega – navodi se u e-mailu.

Kada se govori o toj vukovarskoj marini i kako je napravljena, govori i podatak kako je u nevremenu, koje je Vukovar i okolicu pogodilo u veljači 2023., bilo potopljeno i oštećeno više plovila. Tom prigodom je smrtno stradao i jedan Vukovarac koji je, kako se tada govorilo, došao u marinu kako bi spasio svoje potopljeno plovilo. Vezano za ovaj projekt upit smo poslali i u Hrvatske vode koje smo zamolili da nam pojasne kako je došlo do toga da se poslije šest godina uklanja gotovo nova marina kao i koliko će koštati uklanjanje postojeće marine, ali do zaključena teksta nismo dobili nikakav odgovor.

Iskoristit će materijal

Ipak, na tu temu razgovarali smo neslužbeno s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem koji je kod vukovarske marine, na Dan grada Vukovara, cijeli projekt predstavio i premijeru Andreju Plenkoviću. Đurković je tada rekao kako se uređenje desne obale Dunava planira od 2010. godine te potvrdio kako će postojeća marina uskoro biti uklonjena u sklopu realizacije ovog velikog projekta. Kazao je i kako će veći dio materijala marine biti iskorišten kada se bude radilo izmještanje marine, ali nije rekao koliko će to koštati i koliko vremena će za taj posao trebati. Kao benefit “stare” marine napomenuo je i kako su Vukovarci proteklih godina mogli koristiti marinu koja će uskoro biti uklonjena i izmještena.

Za nedavnog posjeta Vukovaru premijer Plenković kazao je kako se radi o važnom projektu vrijednom oko 57 milijuna eura te da Vukovar dobiva novi i veliki plato. Prema njegovim riječima, taj projekt će promijeniti vizuru Vukovara te će i vučedolska golubica dobiti svoje posebno mjesto. U svom stilu podsjetio je kako je u vrijeme dok je on na čelu Vlade RH u Vukovaru realiziran niz važnih projekata te da je taj grad iznimno važan za cijelu Hrvatsku. Međutim, premijer se nijednom riječju nije osvrnuo na to da će se morati uklanjati marina stara svega šest godina kao i zašto je ona građena ako se znalo da uskoro počinje realizacija tog velikog projekta.

