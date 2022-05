Na Kvarneru traže kuhare, u Zagorju konobare, u Slavoniji ekotehničare

Gotovo tisuću komentara i primjedbi stiglo je na prijedlog odluke o upisima u srednje škole u sljedećoj školskoj godini! Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je na netom završeno e-savjetovanje odluku kojom se utvrđuje postupak i način upisa učenika te broj upisnih mjesta u prvim razredima srednjih škola.

Velik broj primjedbi predale su škole koje se žale da im se smanjuje broj razrednih odjela ili da im se neki smjerovi ukidaju, pa čak i za deficitarna zanimanja koja su tražena na njihovu području.

Žale se i nastavnici u strahu za radna mjesta. U prvim razredima srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. planira se 44.800 upisnih mjesta u 2043 razredna odjela. Lani je prijedlog bio 46.914 učenika u 2191 razrednom odjelu, što znači da je ove godine oko 2100 mjesta manje, što se opravdava i manjim brojem učenika posljednjih godina.

Mnogi će mijenjati izbor

Nastavnica u Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar žali se na ukidanje smjera za ekološke tehničare, po njoj smjera budućnosti.

– Svake godine upisujemo učenike na prvom upisnom roku. Škola je u zadnjih nekoliko godina dobila opremu kojom se neće imati tko koristiti! – ističe. U Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu nije predviđen upis poljoprivrednih tehničara fitofarmaceuta, ekoloških tehničara i šumarskih tehničara.

– Ovakvom odlukom upitna su i radna mjesta ne samo nastavnika stručnih predmeta već i nastavnika općeobrazovnih predmeta. Poznato je da 70 posto učenika bira strukovne škole kako bi po završetku školovanja imali mogućnost ulaska na tržište rada, ali i mogućnost daljnjeg nastavka obrazovanja na fakultetima. Na području Slavonije, od Kutine do Vukovara, nije predviđen ni jedan razredni odjel ekološkog tehničara. U današnje doba kad su se sve članice EU okrenule prema zelenoj industriji, rješavanju ekoloških problema koji su svakim danom sve vidljiviji, nevjerojatna je činjenica da se ovo zanimanje ukida – jedna je od primjedbi.

U izazovnim vremenima, kad troškovi života, prvenstveno hrane, svakodnevno rastu, nužno je shvatiti važnost poljoprivrede kao gospodarske grane koja omogućuje samozapošljavanje pa je nelogično, navodi se, ukidati fitofarmaceute u za poljoprivredu bogomdanoj Slavoniji. Iz nekoliko škola stigle su primjedbe o ukidanju odjela opće gimnazije i ekonomista.

– Mnogi će zbog ovoga morati mijenjati svoje odluke o nastavku školovanja i upisivati se u zanimanja koja zapravo ne žele. Također zbog teške financijske situacije neće moći upisati željeni program u drugom gradu. Ukidanje ovog programa utjecat će i na sve ono što čini društveni život i kulturu jednog malog grada i njegovih stanovnika, a posebice mladih ljudi koji će se još teže odlučivati za povratak u svoj grad po završetku studija – ističe pedagoginja u jednoj osnovnoj školi. Medicinska škola Varaždin traži više mjesta za medicinske sestre i tehničare opće njege. Iz Imotskog je stigla primjedba na ukidanje odjela ekonomista.

– Jedan odjel ekonomista na grad i općine od 30.000 stanovnika svakako je primjeren – navodi se. Protiv ukidanja ekonomista je i Srednja škola Prelog.

– Grad Prelog jedan je od gospodarski najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj i tvrtke imaju potrebe upravo za zaposlenicima ekonomskog usmjerenja – obrazlažu.

Više ekonomista traži i Ekonomska i upravna škola Split. U Ugostiteljskoj školi Opatija nezadovoljni su ukidanjem jednog razrednog odjela kuhara.

– Nedavno su u jednom od najpoznatijih restorana na otoku Krku zaposlili 15 radnika s Filipina. Dakle, ne ukidajte kuharske razredne odjele jer su oni nasušno potrebni našem turizmu! – poruka je s Kvarnera.

U Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik ne slažu se s prijedlogom da se upiše jedan razred kuhara umjesto dosadašnja dva. U toj županiji trenutačno se traže 453 kuhara, a na razini države predan je zahtjev za izdavanje 2200 radnih dozvola za strance za to radno mjesto, vele. U Zagorju traže više mjesta za konobare. Za cijelu Krapinsko-zagorsku županiju predviđen je, napominju, upis samo šest konobara u školi koja je proglašena Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu.

Primjedba je stigla i na plan upisa u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad na izdvojenoj lokaciji u Križu, gdje se planira smanjenje jednog razrednog odjeljenja pa će zbog loše prometne povezanost djeca gubiti tri do četiri sata dnevno. U jednoj od primjedbi upozorava se da je predviđeno smanjenje broja razrednih odjeljenja većinom u manjim gradovima, odnosno ruralnim sredinama diljem Hrvatske. Velik broj primjedbi odnosi se na zanimanja u strukovnim školama, posebno ona koja je HZZ proglasio deficitarnima, poput tehničara za računalstvo, tesara, fasadera, armirača, mesara, pekara, vodoinstalatera, plinoinstalatera...

"Svako selo ima školu"

– U ova teška vremena trebali biste obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka majstora. Obrtništvo u Hrvatskoj umire! – napisao je netko.

U Srednjoj školi Novi Marof traže da se odobri upis za prodavače, koje traži i Talijanska srednja škola u Rovinju, kojoj je to jedini trogodišnji obrazovni program za one koji žele što prije na tržište rada. No stigli su i komentari u kojima se govori o višku. – Ovakvo stanje je neizdrživo i neodrživo. Svako selo ima srednju školu. Argument je da će to zadržati ljude da ne odsele iz Hrvatske. Taj argument je lako pobiti. Nisu škole te koje zadržavaju ljude u nekoj zemlji, već je to politička i gospodarska klima. Ljudima treba posao u gospodarstvu – jedan je od komentara.

– Svako selo u Hrvatskoj ima srednju školu, ruši se kvaliteta nastave, na pet-šest učenika radi 35 profesora... – navodi se uz opasku da "toga nema ni u najbogatijim zemljama svijeta". U gimnazijske programe planira se upis 10.513 učenika (24,8 posto), četverogodišnje strukovne programe 17.600 učenika (41,6 posto), trogodišnje 5976 učenika (14,1 posto), u trogodišnje programe za vezane obrte 4741 učenik (11,2), u programe za medicinske sestre i tehničare opće njege 1166 učenika (2,7)...