Izgubili smo 52.079 učenika pa se svi upišu, a neki se programi ukidaju i prije upisa

Za točno 18 dana učenici osmih razreda osnovnih škola Hrvatske započet će s prijavama u sustav za upis u srednje škole, čime i službeno počinje upis budućih srednjoškolaca u prve razrede. I dok je u ovogodišnjem upisu svim srednjim školama omogućeno da puno lakše, ako se odluče, uvedu prijamne ispite za učenike koji planiraju upisati njihove škole, ni ove godine statistika cijeloj državi i društvu ne ide na ruku. Naime, u svim srednjim školama Hrvatske upisnih je mjesta više nego je osmaša u cijeloj državi. Štoviše, ovog će ljeta osme razrede završiti 39.428 učenika, dok je u srednjim školama predviđen upis 42.286 budućih učenika u ukupno 1921 razredni odjel.

Drugim riječima, nema osmaša koji će ostati neupisan u srednju školu. U pojedinim školama, bez obzira na manjak učenika u cijeloj državi, razredni se programi neće ukidati sve do kraja upisa, kada se, između ostalog, utvrdi i broj zainteresiranih učenika koji žele upisati neko od strukovnih zanimanja. No baš je to problematično za mnoge škole, ali i oporbene političare koji su se odlučili pobuniti jer u pojedinim mjestima i školama već je sada jasno, s obzirom na raniji interes učenika, da će pojedini strukovni programi biti bez zainteresiranih učenika pa im je sporno što su pojedine škole odlučile u pojedinim mjestima već sada, i prije službenog upisanog početka, odlučile ne nuditi pojedine obrazovne programe koje su ranije provodile. A ne nude se obrazovni programi jer djece nema – naime, od školske godine 2013./2014. do školske 2021./2022 obrazovni sustav kako u osnovnim tako i u srednjim školama diljem zemlje izgubio je ukupno 52.079 djece.

U ovogodišnjoj generaciji osmaša njih 10.513 moći će upisati gimnazije, dok će u četverogodišnjim strukovnim školama mjesta biti za 17.600 učenika. Osmaši koji se odluče upisati program obrazovanja za medicinske sestre u cijeloj Hrvatskoj imat će 1166 mjesta u ukupno 48 razreda, dok će u programima obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije od tri godine mjesta biti za 5976 učenika koji će biti upisani u 271 razred. Budući srednjoškolci tako 23. svibnja započinju s prijavama u sustav, a 25. lipnja datum je kada u sustavu započinje prijava srednjih škola koje žele upisati. Pritom učenici moraju provjeriti upisuju li srednje škole koje provode prijamne ispite jer oni će se, ovisno o školi, provoditi u razdoblju od 30. lipnja do 4. srpnja. Ovogodišnja generacija učenika konačne rezultate upisa znat će 9. srpnja.