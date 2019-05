VIDEO Muškarac se popeo na Eiffelov toranj, posjetitelji ostali zatočeni

Posjetitelji Eiffelovog tornja u glavnom francuskom gradu evakuirani su nakon što se muškarac popeo 324 metra, prenosi RT.

Do incidenta je došlo oko 14 i 15 i zaštitarske službe su zatvorile toranj za posjetitelje do daljnjeg.

DEVELOPING: The Eiffel Tower has been closed to the public as someone attempts to scale the landmark. https://t.co/l7i4yJyIZW pic.twitter.com/6dHoNCiTdK