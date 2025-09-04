FOTO Pogledajte luksuznu vilu na Pantovčaku koja se prodaje za nešto više od 5 milijuna eura
Prodaje se potpuno nova, luksuzna samostojeća vila na Pantovčaku u Gradu Zagrebu, u blizini Gornjeg Grada – Medveščaka, po cijeni od 5.500.000 €. Vila se nalazi svega pet minuta vožnje automobilom od Britanskog trga i centra grada.
.
Kuća je katnica zidana od betona i opeke, izgrađena 2024. godine, s ukupnom stambenom površinom od 530 m² i okućnicom od 1.000 m². Vila je potpuno namještena i nudi sedam soba te četiri parkirna mjesta.
Prizemlje uključuje ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinju s blagavaonicom, radnu sobu, kupaonicu, garderobu, natkrivenu terasu i dva vanjska parkirna mjesta. Na katu se smješta četiri spavaće sobe, garderoba, dvije kupaonice i tri nenatkrivene terase.