FOTO Prizor iz Francuske obišao svijet: Pogledajte što turisti mirno rade dok se ispred njih dizao apokaliptičan stup dima

Jedna fotografija snimljena na obali jezera Lacanau u francuskoj regiji Gironde u nekoliko je dana obišla svijet. Na njoj se vidi gotovo nadrealan prizor – dvoje turista opušteno sjedi pod narančastim suncobranom, dok se ispred njih prema nebu uzdiže golemi stup dima iz jednog od najrazornijih šumskih požara koji su posljednjih desetljeća pogodili Francusku.

Fotografiju je 24. srpnja snimio Maximilien Lamy, urednik fotografije u Agence France-Presse (AFP), dok je s kćeri boravio na odmoru u tom području. Njegov je kadar ubrzo postao simbol snažnog kontrasta – između svakodnevnog ljetnog odmora i katastrofe koja se odvijala svega nekoliko kilometara dalje. "Odmah sam vidio taj nevjerojatan kontrast", rekao je Lamy, opisujući trenutak nastanka fotografije.

🇫🇷 Cette photo des incendies en cours en Gironde...



📸 Maximilien Lamy pour l’AFP. pic.twitter.com/oC2D0Ft4Ey — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 24, 2026

Dok su vatrogasci vodili tešku borbu s vatrenom stihijom, dio turista na plaži nastavio je svoje aktivnosti. Neki su promatrali dim, drugi fotografirali prizor, dok su pojedinci i dalje ulazili u vodu. "Šetao sam uz plažu Moutchic i fotografirao turiste mobitelom. Neki su bili potpuno zapanjeni, drugi su nastavili sa svojim aktivnostima. Prizor je bio apokaliptičan, svjetlo nevjerojatno zbog dima. Bio sam tamo u pravom trenutku", ispričao je fotograf za Le Parisien.

Posebno ga je privukla scena s turistima pod suncobranom. "Fotografirao sam jer sam odmah vidio snažan kontrast između njihova ponašanja, suncobrana i tog apokaliptičnog prizora iza njih. Htio sam zabilježiti tu simboliku", objasnio je. Ipak, Lamy ističe da ne želi osuđivati ljude na fotografiji. "Ne znam što su mislili u tom trenutku. Jesu li bili ravnodušni ili su se osjećali nemoćno? Ne mogu im suditi", rekao je.

Požar u području Saumosa u Girondeu među najrazornijim je šumskim požarima u Francuskoj od završetka Drugog svjetskog rata. Prema posljednjim podacima, vatra je uništila ili teško oštetila oko 42.000 hektara vegetacije, a zbog opasnosti je preventivno evakuirano oko 220.000 ljudi.