Europa ima novu željezničku velesilu: 'Vlakovi će voziti 350 km/h, gradimo tisuće kilometara novih pruga'

Poljska vlada najavila je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u zemlji – izgradnju Integrirane željezničke mreže (Zintegrowana Sieć Kolejowa), kojom bi Poljska trebala dobiti jednu od najmodernijih željezničkih mreža u Europi. Projekt predviđa izgradnju tisuća kilometara novih pruga, modernizaciju postojeće infrastrukture te uvođenje vlakova velikih brzina koji bi mogli voziti do 350 kilometara na sat, navodi poljski portal Bankier.pl.

Poljski premijer Donald Tusk predstavio je projekt na konferenciji održanoj na kolodvoru Warszawa Zachodnia, poručivši da Poljska gradi "najmoderniju željezničku mrežu u Europi". "U tome nema pretjerivanja. Nazvali smo to Integrirana željeznička mreža", rekao je Tusk.

Prema najavama vlade, projekt uključuje izgradnju oko 2700 kilometara pruga za velike brzine te više od 2000 kilometara klasičnih željezničkih pravaca. Uz to, trebalo bi biti modernizirano oko 5600 kilometara postojećih pruga. Vlakovi na novim prugama velikih brzina trebali bi razvijati maksimalnu brzinu od 350 km/h, što bi omogućilo znatno kraća putovanja između najvećih poljskih gradova. "Svaki okrug u Poljskoj bit će uključen u mrežu dalekih željezničkih veza", najavio je Tusk.

Poljski premijer istaknuo je da je cilj projekta omogućiti da se iz Varšave do svih velikih aglomeracija putuje za najviše 100 minuta, dok bi se cijela zemlja, od istoka prema zapadu i od sjevera prema jugu, mogla prijeći vlakom za najviše tri sata. "Poljaci zaslužuju mogućnost kretanja kakvu imaju Japanci ili Kinezi", rekao je Tusk. Dodao je da bi bolja povezanost mogla pomoći razvoju manjih sredina koje se danas osjećaju prometno izoliranima, što bi ih činilo privlačnijima za život i rad. Nakon završetka cijelog projekta vlada očekuje da će željeznicom godišnje putovati gotovo 800 milijuna putnika.

Projekt Integrirane željezničke mreže procjenjuje se na oko 610 milijardi zlota, odnosno oko 140 milijardi eura. Od toga bi oko 410 milijardi zlota bilo namijenjeno izgradnji novih pruga, a oko 200 milijardi zlota modernizaciji postojeće infrastrukture. Ministar infrastrukture Dariusz Klimczak rekao je da trenutačna ulaganja u željeznicu već dosežu oko 100 milijardi zlota, odnosno oko 23 milijarde eura. U njih su uključeni nabava novih vlakova, elektrifikacija pruga, izgradnja dodatnih kolosijeka, digitalizacija sustava te izgradnja parkirališta i druge infrastrukture uz kolodvore. "Naš cilj je jasan. Poljska željeznica mora biti najbolja u Europi, mora imati najbolje parametre, biti sigurna, točna i povezivati velike gradove, ali i manja mjesta", poručio je Klimczak.

Piotr Malepszak, zamjenik ministra infrastrukture i vladin povjerenik za projekt CPK, rekao je da će poljska željeznica već sljedeće godine prevesti gotovo pola milijarde putnika. Prema njegovim riječima, ove godine očekuje se oko 470 milijuna putnika, što je oko 100 milijuna više nego 2023. godine. Dodao je da poljskom željezničkom mrežom trenutačno prometuje oko 7000 vlakova dnevno, što je najveći broj u povijesti.

Polish Prime Minister Donald Tusk arrives for a dinner of the 'Coalition of the Willing', a coalition of countries that have extended their support to Ukraine, on the eve of Bastille Day celebrations, at the Elysee Palace in Paris, France, July 13, 2026. REUTERS/Tom Nicholson Photo: TOM NICHOLSON/REUTERS Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS

Sustav brzih vlakova dio je šireg programa CPK-a. Prema trenutačnom rasporedu, do kraja 2032. godine trebala bi biti završena dionica brze željeznice između Varšave i Łódźa duga oko 130 kilometara. Do 2035. godine planirani su dijelovi pruge iz Łódźa prema Poznańu i Wrocławu, koji bi činili takozvanu liniju Y. Za nabavu vlakova velikih brzina već su pokrenuti natječaji. PKP Intercity raspisao je natječaj za kupnju 20 kompozicija, uz mogućnost nabave dodatnih 35. Za posao su se prijavili Alstom, Talgo, Siemens Mobility te konzorcij Hitachi Raila i poljske tvrtke Pesa. Prema podacima poljskog Ureda za željeznički promet, željeznicom je u 2025. godini putovalo gotovo 439 milijuna putnika, što je najbolji rezultat u posljednjih 30 godina.