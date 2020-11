Mučna priča žrtve seksualnog nasilja: Silovao me muž, rodila sam dijete koje sam htjela ubiti

Kristina je znala da mora pobjeći od oca. Otišla je od kuće tražeći svog spasitelja. S 19 godina upoznala je visokog, crnog, zgodnog muškarca. Nije ni pio ni pušio. Činio se savršenim. Sve do jednog dana.

- Nakon njegovih šamara i bacanja uz zid, mislila sam da će drugo dijete promijeniti situaciju. Možda se on promijeni, možda sam ja nešto kriva. Možda sam krivo nešto rekla. Možda nisam oprala suđe na vrijeme. Možda sam spavala duže, jer sam rodila prvo dijete s posebnim potrebama. Njemu sam poklonila svu pažnju, pa sam mislila možda drugo dijete promijeni to sve. Možda se on promijeni, možda bude bolji, kazala je Kristina Koren Kudelić u razgovoru za HRT-ovu emisiju Puls.

Zasićeni sedmogodišnjim podstanarskim životom, a sretni zbog rođenja drugog djeteta odlučili su krenuti ispočetka. Negdje drugdje, daleko od svih. Preselili su se u Francusku.

Ljubavna romansa uskoro se pretvorila u pakao. Osjećala se jadno, iskorišteno, poniženo. A onda novi šok, spoznaja da s njim čeka treće dijete. Tek nakon rođenja trećeg djeteta, nakon 7 godina bračnog pakla smogla je snage da ga napusti.

- Ja sam, primjerice, htjela spavati u drugoj sobi, ali on nije dao i onda je krenulo. Počeo je uzimati moje tijelo kad ja nisam htjela, a zaista nisam htjela. Molila sam ga da prestane. Kad sam mu rekla da mi prestane to raditi on je tek kratko rekao da je mogao biti i grublji. To treće dijete začeto je takvim činom. Nisam znala što da radim. Osjećala sam se grozno. Pokušala sam ubiti sebe i dijete, ali hvala dragom Bogu da u tome nisam uspjela. Čak me on našao kako sjedim s kuhinjskim nožem na podu.

Kristina kaže kako joj je partner rekao da odloži nož i da će sve biti u redu. Uskoro se odvažila na bijeg, sama s troje djece, bez potpore najbližih. Krenula je ispočetka.

- On je prema drugima bio izvrstan, pomagao je svima, svi su ga obožavali. Samo sam ja bila ta koja ne valjam, a prijateljice su mi govorile da ću teško naći boljega od njega, kazala je shrvana Kristina.

