Može li se skupiti i dvotrećinska većina za promjenu Ustava?

Hoće li se sutra skupiti dvotrećinska većina koja će glasati za odluku o sudjelovanju Hrvatske u vojnoj misiji EUMAM, i dalje je nepoznanica. No kako vrijeme prolazi, jasno je da se broj saborskih zastupnika koji su spremni podići ruku za to da Hrvatska obučava ukrajinske vojnike i na svom teritoriju povećava, pa i unatoč činjenici da predsjednik države Zoran Milanović smatra da je upućivanjem prijedloga odluke u Sabor grubo prekršen Ustav. Izglasavanje odluke trenutačno ovisi o 18 zastupnika okupljenih u najbrojnijem opozicijskom Klubu socijaldemokrata u Saboru, koji je nastao velikim raskolom unutar SDP-a, a čine ga zastupnici koje je Peđa Grbin ili izbacio iz stranke ili su ju napustili sami nezadovoljni njegovim vođenjem. A to znači da taj Klub čine mahom zastupnici koji nikada nisu pripadali onoj struji unutar SDP-a koja se, prije Grbina, zvala Milanovićevom strujom. Pa će, s obzirom na to da je premijer Plenković cijelu priču o potpori vojnoj misiji postavio na način – "ili si za Ukrajinu ili za Rusiju", odnosno "ili si za mene ili za Zorana Milanovića" – glasanje u petak biti vrlo zanimljivo.