Mostov kandidat za EP: Nikad neću biti za zakon koji omogućava pobačaj

Most na europskim izborima želi osvojiti dva mandata, a ankete im trenutačno daju jedan. Na njihovoj listi ima i nekih za javnost novih imena, kao što je Ivan Prskalo kojeg je stranka stavila na visoko treće mjesto na listi.

Što vas je potaknulo da se politički angažirate i zašto baš u Mostu?

S Mostom dijelim vrijednosti, a to su prije svega pošten rad, transparentnost, želja za borbom protiv korupcije. Politički sam se aktivirao jer vidim da nam je društvo u lošem stanju, mladi se iseljavaju, obitelji gube nadu da će moći imati dostojanstven život, umirovljenici jedva preživljavaju... A tko će se aktivirati ako ne mladi ljudi koji mogu zapeti i pogurati društvo prema naprijed?

Čime ste se dosad bavili?

Pravnik sam, radim u velikom međunarodnom koncernu koji pokriva niz gospodarskih pitanja, to uključuje i ulaganja u važne infrastrukturne projekte, kao i primjenu propisa te pokušaj sukreiranja tih propisa sugestijama zakonodavcima u javnim raspravama i sl. Aktivan sam i u društvenom sektoru, a taj aktivizam proizlazi iz mojih kršćanskih uvjerenja da treba služiti za opće dobro. Niz godina aktivan sam u župi na Jarunu gdje sam radio na zaštiti tradicionalnih vrijednosti, hrvatskog načina života, ali i zaštiti temeljnog prava da odgajamo djecu u skladu s vrijednostima u koje vjerujemo, bez totalitarnog pristupa države prema građanima.

Na koje teme stavljate fokus?

Gospodarska pitanja moj su primarni fokus i budem li izabran u Europski parlament, najviše ću se baviti time. Želim da hrvatsko društvo ima zdravu tržišnu ekonomiju koja možete omogućiti mladima kvalitetniji život, bolji standard, poticaj da otvaraju vlastite tvrtke i stvaraju nova, dobro plaćena radna mjesta. Vjerujem da je to moguće ostvariti, kako uz pomoć europskih fondova koje, nažalost, nismo dobro koristili tako i uz uređeni sustav države.

Božo Petrov rekao je da neće ići u Europarlament ako osvoji mandat, zanima li vas ta pozicija?

Naravno da me zanima, kada bi bilo suprotno, ne bih se kandidirao. Vjerujem da se u Bruxellesu donose odluke koje su od krucijalne važnosti za našu državu i cijeli europski kontinent. To je svakako mjesto na kojem se trebaju braniti hrvatski interesi, ali i interesi cijelog EU.

Čime biste se bavili u Bruxellesu da vam se pruži prilika da odete?

Prije svega protivio bih se daljnjem stvaranju europske naddržave jer bi takva tvorevina išla na štetu građana, bilo ekonomski, bilo kad je riječ o osobnim slobodama. Zalažem se za EU koji je decentraliziran i u službi suverenih naroda, on treba koordinirati one politike oko kojih postoji konsenzus, a one politike koje države same mogu riješiti treba vratiti njima na odlučivanje. Ali bitno je reći da je EU velika prilika jer se tamo formiraju i poljoprivredna, i ribarska politika, i gospodarski okviri, zdravstvo, ekologija.

Mislite li da se Hrvatska dobro snašla u EU?

Smatram da ne, to pokazuju svi podaci, najlošija smo članica koja je izuzetno loše apsorbirala sredstva. Mislim da su hrvatska javna uprava i općenito naš sustav bili prespori i neorganizirani pa nismo mogli povući sredstva, država nije gospodarstvenicima, poljoprivrednicima i obrtnicima omogućila da iskoriste ono što se nudi.

Kako onda gledate na pohvale Vlade da povlačimo pusta sredstva?

Službeni ih podaci demantiraju. Mislim da bi bolji rezultat među građanima polučili istinom i poniznim stavom. Lažni optimizam i lažna samohvala sigurno neće donijeti bolje rezultate, moramo resetirati sustav, vidjeti gdje griješimo i početi s radom.

Podržavate li referendum o mirovinskoj reformi?

Kako dolazim iz realnog sektora i vidim kako država upravlja državnim novcem, moram priznati da nisam zadovoljan stanjem u mirovinskom sustavu i zabrinut sam kako će moja mirovina izgledati. Dovoljno je teško sada gledati umirovljenike kako kopaju po kontejnerima u Zagrebu, ne želim da tako završe i iduće generacije. Jako je važno hoće li ova Vlada, koja je već pokazala da je nedemokratska, uopće dopustiti taj referendum, već ga sabotira medijskom kampanjom i pri prikupljanju potpisa, a vidjet ćemo što će biti i s prebrojavanjem tih potpisa.

Slovite kao najkonzervativniji kandidat na listi Mosta, jeste li?

Patriot sam koji voli svoju domovinu iznad svega, obiteljski sam čovjek, oženjen, imam dvoje djece, imam čvrsta uvjerenja iza kojih stojim, ali njih temeljim prije svega na slobodi govora, pravu svih ljudi da se izražavaju da brane one stavove u koje vjeruju. Vjerujem i u vrijednosti slobodnog tržišta jer samo zdrava tržišna utakmica može osigurati prosperitet.

Bili ste u radnoj skupini za Istanbulsku konvenciju, kakav je vaš stav o pobačaju?

Protivim se pobačaju. Za mene život počinje začećem i smatram da svako ljudsko biće ima pravo na život. Protivim se marginaliziranju, osuđivanju žena, smatram da im je jako teško u svakom društvu, pogotovo u našem, i zato vjerujem da im treba dati potporu, ali u svakom slučaju cijenim život. Život treba zaštititi od začeća, a u javnu raspravu treba uključiti i teologe kao predstavnike svjetonazora vjernika, a u Hrvatskoj je to većina stanovništva. Moram jasno istaknuti da nikad neću podići glas ni podržati zakon koji bi omogućavao pobačaj.

