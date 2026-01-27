Most udara na temelje države, ali lijevo-liberalna javnost šuti

Prije desetak dana, održavanjem Aktualnog prijepodneva, počela je prva ovogodišnja sjednica Hrvatskog sabora. Iako se pitanja zastupnika često doživljavaju kao folklor, radi se o jednom od najznačajnijih i najindikativnijih političkih događaja. Naime, na njemu se mogu jasno iščitati političke strategije svih uključenih političkih aktera. Prema našem sudu, najznačajniji dio zadnjeg aktualca dogodio se na njegovu samom kraju, kada je zastupnik Mosta Zvonimir Troskot Plenkoviću postavio pitanje namjerava li Vlada predložiti zabranu niza ljudskopravaških i antifašističkih organizacija, kao što su Documenta, CMS, SNV i drugi, zbog njihove antifašističke orijentacije i (navodne) suradnje sa stranim državama.