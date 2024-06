Most na EU izborima tek sedmi. Petrov: Ovaj sistem koji radimo će početi uroditi plodom jednog dana

Most je na ovim izborima za Europski parlament bio sedma lista po broju glasova. Osvojio ih je nešto više od 29.800 (4,02%) što nije bilo dovoljno za mandat, te su u stranci iznimno nezadovoljni rezultatima. I 2019. godine nisu uspjeli proći prag, no tada su , zbog puno veće izlaznosti, osvojili 50.257 glasova (4,67%). Dakle, imaju pad od 40 posto.

Predsjednik Mosta, Božo Petrov, rekao je nakon objave privremenih rezultata kako nije zadovoljan rezultatima, ali kako neće zbog toga krivicu prebacivati ni na koga.

- Ja sam vodio kampanju i samim time sam i odgovoran. Imali smo pozitivnu kampanju, nismo govorili o drugima, nismo muljali - možda je to ono što je pošlo po krivu, ali ne bih promijenio ništa po ovom pitanju. Građani su odlučili drukčije. Ne mogu reći da sam razočaran, malo jest bolno, tu se slažem, ali da mi je netko rekao da muljam, da se slažem s nečim lošim i da nemamo nikakvu inicijativu, ne bih to izabrao, nego ovaj sistem kojim smo počeli raditi i vjerujem da će on u jednom trenutku uroditi plodom. Izlaznost nije bila dobra, ali ne treba niti u tome tražiti krivca - kazao je. Na pitanje hoće li, zbog lošeg izbornog rezultata biti promjena, kazao je da sigurno hoće.

- Neće biti nekih tektonskih promjena, kako svi vole najavljivati, ali bit će ih. Uostalom za pola godine imamo unutarstranačke izbore - kazao je Petrov medijima u stožeru Mosta.

Novinari su ga pitali smara lli kako je, možda, odlazak bračnog para Selak-Raspudić iz stranke razlog lošeg izbornog rezultata, no on je to odbacio. - Nama je popularnost nakon parlamentarnih izbora rasla, tako da ne vidim odlazak Marije i Nina kao razlog. Nekad imate pobjede, nekad poraze, to je život. Više smatram da je problem bio u tome što simpatizeri Mosta nisu izašli na izbore jer su skeptični prema EU i ne vide koliki značaj ima - zaključio je Petrov.

Novinari su i saborskog zastupnika Mosta Marina Miletića pitali isto. "Da je baba muško zvala bi se Duško. To je kao da se rastanete od supruge, a onda se pitate kako bi bilo i što bi bilo. To je završena priča, oni su izabrali svoj put, mi imamo svoj put i to je to to", kazao je Miletić.

Rezultate je komentirao i saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot."Kampanju smo izvukli fenomenalno, moram pohvaliti predsjednika Petrova, a s druge strane ukazale su se neke druge osobe za budućnost Mosta poput Petre Mandić koja je imala sjajne nastupe i jedna je od sukreatorica programa za europske izbore", rekao je Troskot.

Sinoć se o prvim rezultatima izlaznih anketa za medije osvrnula i bivša mostovka Marija Selak Raspudić koja je trebala biti, prije svog napuštanja stranke, nositeljica liste.

"Oni su izabrali specifičan smjer kampanje, koji je bio drugačiji nego što je prethodno bilo planirano. Dakle, drugačije od onoga što smo planirali dok sam ja trebala biti nositeljica Mostove liste na europskim izborima. Ovo će sada biti rezultati tog njihova novog smjera. Na njima je da razmisle što učiniti. Osobno smatram, a to pokazuju i rezultati Mislava Kolakušića, da isključivo populizam i ciljanje na nešto što je

emotivno nabijeno nije dovoljno za dobar rezultat. Rezultati ovih izlaznih anketa sugeriraju kako će građani, pogotovo na tako visoke plaće, birati nekoga tko je ozbiljan", komentirala je Selak Raspudić za Jutarnji list koja nije htjela prejudicirati je li ovo početak kraja Mosta.