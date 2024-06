Selak Raspudić komentirala debakl Mosta i Kolakušića: Ovi izbori su pokazali jednu stvar

Prema izlaznim anketama objavljenima u nedjelju navečer, Most nije prešao izborni prag, no zastupnici Zvonimir Troskot i Marin Miletić ističu da treba pričekati završne rezultate, iako situacija trenutno nije dobra. "Bilo bi sjajno da nas večer iznenadi i da dobijem na kraju taj mandat. No, situacija nije dobra, izlazne ankete pokazuju da će biti jako gusto do kraja. ali pametniji ćemo biti kako vrijeme bude prolazilo i kako se brojanje bude privodilo kraju", rekao je zastupnik Marin Miletić.

Na upit je li na rezultat Mosta utjecao izlazak bračnog para Raspudić iz saborskog kluba, Miletić odgovara: "Da je baba muško zvala bi se Duško". "To je kao da se rastanete od supruge, a onda se pitate kako bi bilo i što bi bilo. To je završena priča, oni su izabrali svoj put, mi imamo svoj put i to je to to", kazao je. Miletić napominje da nakon izbora stranka uvijek treba izvuci određene poduke, bilo da se radi o pobjedama ili o porazima.

Rezultate izlaznih anketa, koje sugeriraju da će Most ostati bez mandata u Europskom parlamentu i biti najveći gubitnik ovih izbora, za Jutarnji je list komentirala Marija Selak Raspudić, koja se razišla s Mostom iako joj je nuđeno mjesto nositeljice liste.

- Radi se ipak o izlaznim anketama, treba pričekati službene i konačne rezultate izbora. Oni su izabrali jedan specifičan smjer kampanje koji je bio drugačiji nego što je prethodno bilo planirano. Dakle, drugačije od onoga što smo planirali dok sam ja trebala biti nositeljica Mostove liste na europskim izborima. Ovo će sada biti rezultati tog njihova novog smjera. Na njima je da razmisle što učiniti. Osobno smatram, a to pokazuju i rezultati Mislava Kolakušića, da isključivo populizam i ciljanje na nešto što je emotivno nabijeno nije dovoljno za dobar rezultat. Rezultati ovih izlaznih anketa sugeriraju kako će građani, pogotovo na tako visoke plaće, birati nekoga tko je ozbiljan - rekla je Selak Raspudić.

Na pitanje je li ovo početak Mosta Selak Raspudić je rekla: Ne bih ništa prejudicirala, nikome ne želim da doživi kraj. Svakome želim da postane bolji. I da ponudi dobar sadržaj. Želim da hrvatska politička scena bude još raznovrsnija i da se ne svede sve na HDZ i SDP. Ideologija je bitna, ali ne može biti jedina! To su pokazali i ovi izbori - zaključila je nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

Zastupnik Zvonimir Troskot je ranije komentirao da treba pričekati konačne rezultate zbog toga što najviše ljudi na birališta idu nedugo uoči zatvaranja, kazao je. "Sjećam se da su se i na parlamentarnim izborima glasovi vrtili do samog kraja, pa je tako kolega Miletić potvrdio svoj mandat tek u jutarnjim satima sljedeći dan", ističe Troskot.

Što se tiče razlaza između Mosta i zastupnika Raspudić, Troskot kaže da se ne može znati što bi se dogodilo da do toga nije došlo. "Kampanju smo izvukli fenomenalno, moram pohvaliti predsjednika Petrova, a s druge strane ukazale su se neke druge osobe za budućnost Mosta poput Petre Mandić koja je imala sjajne nastupe i jedna je od sukreatorica programa za europske izbore", rekao je Troskot. Božo Petrov, nositelj liste Mosta na europskim izborima, izjavio je da preuzima odgovornost za neuspjeh stranke, koja prema izlaznim anketama nije osvojila ni jedan mandat.

