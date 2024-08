Most Hercegovina uskoro se pušta u promet. Izgradnja zahtijevala iznimno umijeće, a jedan detalj čini ga posebnim

Kolosalni most Hercegovina, najviši infrastrukturni objekt na koridoru 5c te jedan od najistaknutijih građevinskih pothvata u regionalnim i europskom okvirima bit će pušten u promet početkom rujna. Događaj koji će zasigurno biti glavna vijest na ilustrativan način progovorit će o procesu koji je doveo do izgradnje objekta koji može biti na ponos Bosni i Hercegovini, njenim žiteljima, ali i svima onima koji će ga u budućnosti upotrebljavati. Na prvi je pogled i bez uvida u tehničke karakteristike vidljivo kako je riječ o objektu koji je zahtijevao iznimno umijeće u dizajniranju, projektiranju te izvedbi građevinskih radova, a jedna od specifičnosti s kojima se rijetko tko može pohvaliti jest i činjenica da su na mostu pozicionirane autoceste na sva četiri prometna traka.

Vozeći se magistralnim putem M17 iz smjera Mostara prema Čapljini ili u obrnutom smjeru, prvo ćete primijetiti obris mosta, a njegova elegancija i uklopljenost u geografski mozaik koji čine stijene kanjona kojega premošćuje kao i smaragdna ljepotica Neretva, ilustrativan su primjer strateškog planiranje i izvedbe. O tehnikalijama mnogo je toga rečeno, no svakako vrijedi naglasiti kako je riječ o najvišem mostu u BiH, koji je ujedno i među najvišim mostovima u Europi jer je najviši stup od ukupno njih šest viši od 100 metara. Nedavno je izvršeno i probno ispitivanje opterećenja tog građevinskog objekta, a za tu priliku na gradilište je stiglo 12 kamiona težine po 40 tona, kojima se provodilo ispitivanje u suradnji sa stručnjacima s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru. Probno opterećenje provodilo se na ciljanim točkama konstrukcije u pokretu.

Nakon toga stvoreni su preduvjeti za tehnički prijam i uporabnu dozvolu, a budući da je most Hercegovina dio dionice Počitelj – Zvirovići koja je duga 11,07 kilometara, kad se pusti u promet most, bit će u prometu i navedena dionica pa će jug zemlje, uz već postojeću dionicu Bijača – Međugorje, imati ukupno 21 kilometar funkcionalne autoceste od granice s Republikom Hrvatskom pa sve do Počitelja.

Lokalne zajednice, gospodarstvenici, turistički radnici, predstavnici vlasti i mnogi drugi gledaju na sve to iznimno blagonaklono te vjeruju da će novi most i dionica autoceste ojačati potencijal za gospodarski razvoj ovoga dijela BiH. Direktor JP Autoceste FBiH Denis Lasić navodi kako je otvaranje zakazano za 4. rujna te naglašava važnost nastavka rada na infrastrukturnim projektima..

– Svaka dionica, svaki novi kilometar na koridoru od velike je važnosti. Izrazito zahtjevan i velik građevinski pothvat konačno je završen na radost svih građana i budućih korisnika unatoč nizu poteškoća koje su pratile izgradnju, poručio je Lasić. Premijer FBiH Nermin Nikšić također je nedavno na Facebooku objavio kako će Federacija BiH početkom rujna dobiti 11,1 kilometar autoceste otvaranjem dionice Počitelj – Zvirovići, uključujući i sam most. Most je megagrađevina na koridoru Vc, čija je dužina 1 kilometar i visina 100 m. Prije 10 dana prošao je test probnog opterećenja – naveo je premijer.

Predstavnici više tvrtki s juga Hercegovine s kojima smo razgovarali oduševljeni su činjenicom da je autocesta stigla u njihovo susjedstvo te ističu kako će za poslovanje i daljnji razvoj poslovnih ideja i pothvata, brza i učinkovita prometna uvezanost na koridoru 5c imati nemjerljiv značaj.

Naravno, most će biti važan segment daljnjeg podizanja turističkih kapaciteta. Anđelko Maslać, v. d. ravnatelja Turističke zajednice HNŽ-a, ističe da je most od iznimnog značaja za prometno uvezivanje, pa tako i za turizam, naglasivši kako Turistička zajednica snažno podržava i potencira nastavak procesa prometnog povezivanja sa susjednim zemljama.

Tehnički detalji otkrivaju kako je riječ o građevini koja može ući među primjere uspješnog svladavanja geografskih osobina na krškim terenima, a poglavito riječnih kanjona. Most je kontinuirani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Most je jedinstven po tome što se sva četiri traka autoceste nalaze na jednoj konstrukciji. Ukupna količina materijala ugrađenog u most jest 38.000 kubnih metara betona, 9000 tona armature, 1500 tona kablova za prednaprezanje i 20.000 četvornih metara asfalta i hidroizolacije.

Izvođač radova na mostu je konzorcij Azvirt Limited Liability Company, Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd, dok nadzor nad gradnjom vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. Izgradnja mosta financirala se iz sredstava osiguranih u sklopu Ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Europske unije koja su osigurana u sklopu Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Hercegovina jest 32.894.420,75 eura s PDV-om. Europska unija potvrdila se kao ključni partner Bosne i Hercegovine kada govorimo o strateški važnim projektima infrastrukture.

