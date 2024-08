FOTO Impozantna građevina koja privlači poglede: Jedan od najimpresivnijih mostova u Europi uskoro u prometu

Najviši infrastrukturni objekt za koridoru Vc i jedan od najimpresivnijih mostova u europskim okvirima – most Hercegovina u potpunosti je izgrađen, testiran te je trenutačno u fazi dobivanja dozvole, nakon čega će s ostatkom dionice Počitelj – Zvirovići biti pušten u promet. A o umijeću koje su graditelji najvišeg mosta pokazali tijekom radova dovoljno govore i gabariti, kao i činjenica da su na mostu pozicionirana sva četiri traka autoceste. U srijedu je, nakon što su završeni radovi na ugradnji asfalta i opreme mosta, urađeno i probno ispitivanje opterećenja tog građevinskog objekta, a za tu prigodu na gradilište je stiglo 12 kamiona težine od po 40 tona, kojima se provodilo ispitivanje u suradnji sa stručnjacima s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru.

Probno opterećenje

Probno opterećenje provodilo se na ciljanim točkama konstrukcije u pokretu. – Rezultati ispitivanja pokazali su da se most ponaša u skladu s projektnim uvjetima, tj. da su ugibi u projektiranim granicama i da su zaostale deformacije u projektiranim granicama, kao i ponašanje konstrukcije uslijed dinamičkog opterećenja mosta. Poslije ovoga slijedi tehnički prijam koji će dati takve rezultate da se most može pustiti u promet, odnosno poslije toga će se dobiti uporabna dozvola i investitor može pustiti most u promet, odnosno svima nama na korištenje – kazao je Ismet Hajduk, glavni inženjer za mostove i objekte na dionici Počitelj – Zvirovići.

Kada je riječ o puštanju u promet, iz JP Autoceste Federacije BiH ističu kako su podnijeli zahtjev za tehnički prijam prema resornom ministarstvu te očekuju da će to biti završeno uskoro i da će dobiti uporabnu dozvolu, nakon čega će most i cijela dionica Počitelj – Zvirovići biti u prometu. Impozantna građevina, koja privlači poglede putnika namjernika, a koja uslijed svoje pozicije i krajolika koji je okružuje dodatno dobiva na impresivnosti, može biti na ponos Bosni i Hercegovini, a predstavljat će jedan od ključnih infrastrukturnih objekata koji će autocestu kroz južne dijelove zemlje dovesti do Mostara. Most Hercegovina dio je autoceste koja se gradi na paneuropskom koridoru Vc koji prolazi kroz BiH te je dio dionice Počitelj – Zvirovići koja je duga 11,07 kilometara.

Kolosalni most Hercegovina jedan je od najvećih u regiji, s dužinom od gotovo jedan kilometar i visinom iznad 100 metara te je jedan od najkompleksnijih objekata na cijelom koridoru Vc. A sada malo o tehničkim podacima koji će struci biti zanimljivi s obzirom na neke detalje gradnje, kao i činjenicu da je cjelokupna širina autoceste pozicionirana na njemu. Most je kontinuirani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje, a jedinstven je po tomu što se sva četiri traka autoceste nalaze na jednoj konstrukciji. Ukupna količina materijala ugrađenog u most je 38.000 kubnih metara betona, 9000 tona armature, 1500 tona kabela za prednaprezanje i 20.000 četvornih metara asfalta i hidroizolacije. Izvođač radova na mostu je konzorcij Azvirt Limited Liability Company, Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd, dok nadzor nad gradnjom obavlja kompanija IRD Engineering S. R. L. Izgradnja mosta financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima EU koja su osigurana u okviru agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF). Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Hercegovina je 32,894.420,75 eura s PDV-om.

Nastavak prema Mostaru

Puštanjem u promet cjelokupne dionice broj kilometara autoceste na jugu zemlje porast će na 21, a fokus vlasti i struke sada će biti na preostalim dionicama prema Mostaru. Plan je da uskoro počnu radovi i na dionicama Mostar jug – tunel Kvanj, tunel Kvanj – Buna, a kada se, uz navedene doda i već izgrađena dionica Buna – Počitelj, mozaik prometnog povezivanja krajnjeg juga zemlje s Mostarom, kao gospodarskim središtem regije, bit će u potpunosti zaokružen. Naravno, aktivnosti idu dalje u smjeru povezivanja Mostara i Sarajeva.