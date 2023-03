Moralni hazard i loš nadzor - zato banke propadaju

Dobri, stari moralni hazard. I još bolja regulativa. Dva su osnovna razloga zašto opet razgovaramo o bankarskoj krizi, nakon 2008. i zaklinjanja u efikasniji nadzor i kontrolne mehanizme. Da, s makro aspekta imamo okvir: desetljeće tiskanja novca uzrokovalo je inflaciju, za njezino obuzdavanje kamate su morale rasti, kad rastu kamate, padaju obveznice, a Silicon Valley Bank bila ih je dupkom puna i dogodio se problem. No apsurdno je da banka propadne zbog izloženosti jednom od najsigurnijih financijskih instrumenata, državnim obveznicama, to se nije smjelo dogoditi. Nije zato ni propala. Propala je zbog lošeg upravljanja i lošeg nadzora, kao i sve prije nje i sve buduće. Crvena lampica upalila se ulagačima kad je, nekoliko dana prije propasti, Daniel Beck, financijski direktor SVB-a, prodao 2000 dionica SVB Financiala, a istog dana izvršni direktor Gregory Becker iskoristio svoje opcije na 12.451 dionicu i riješio ih se za više od 3,5 milijuna dolara. Banka je uskoro obznanila loše rezultate, a kako je većina njezinih deponenata vrlo agilna start up klijentela s prosječnom štednjom većom od 250.000 dolara, svoje su uloge povlačili online, brzinom svjetlosti, likvidnost se istopila i banka je bankrotirala jer nije bilo vremena za bilo kakvu intervenciju. Njezin portfelj, osim obvezničkog, uopće nije bio loš.