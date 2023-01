MOL traži milijune od Hrvatske, ispriku na tri jezika neće dobiti!

Mađarska kompanija MOL podnijela je 25. siječnja zahtjev na Okružnom sudu u Washingtonu za izvršenje arbitražne odluke u slučaju protiv Hrvatske. Tribunal je, ističu, MOL-u dodijelio sljedeće: 183,94 milijuna dolara odštete s kamatama po stopi LIBOR-a plus dva posto godišnje od 1. travnja 2014. do datuma donošenja arbitražne odluke (srpanj 2022.), 856.308,69 eura za troškove i naknade u vezi s hrvatskim neuspješnim zahtjevom, 265.685,90 dolara za troškove arbitraže te kamate nakon dodjele na sve navedene iznose po stopi LIBOR-a plus dva posto godišnje. MOL je, inače, u tužbi tražio više od 1,1 milijardu dolara.