“Moj je sin pobijedio rak nakon posjeta Međugorju”

Obitelj dječaka Stephena Reillyja iz Irske, oboljelog od teškog oblika raka, izgubila je svaku nadu da će njihovo dijete preživjeti. Tamošnji liječnici nisu mu više davali nikakve izglede. A onda su sa svojim dječačićem, kojemu je bolest već bila u terminalnoj fazi, odlučili poći u Međugorje. Nakon povratka kući, pri svakom novom liječničkom pregledu metastaze su bile sve manje vidljive, a začuđeni liječnici ubrzo su kazali kako maleni više uopće ne treba liječničku pomoć jer – Stephen je pobijedio rak! Bio je tada 11-godišnjak, a ozdravio je samo nekoliko tjedana nakon posjeta Međugorju...

Jedno je to od brojnih svjedočanstava o čudesnim ozdravljenjima u Međugorju.

Od početka Gospinih ukazanja do danas prikupljena je velika dokumentacija s više od 600 za znanost neobjašnjivih ozdravljenja. Sva su svjedočanstva pohranjena s medicinskim dokazima i čuvaju se u Informativnom centru “Mir” Međugorje.

No vratimo se Stephenu Reillyju iz malenoga mjesta Eyrecourta u irskom okrugu Galway, koji je tešku bitku s rakom kostiju vodio više od pet godina. S užasnom dijagnozom on i njegova obitelj suočili su se kad je imao samo šest godina. Kad je obitelj Reilly odlučila o ozdravljenju obavijestiti javnost, priča je odjeknula cijelim svijetom. Naslovnice tiskovina, posebice one u Irskoj, društvene mreže, internetski portali, brujali su o još jednom “čudu u Međugorju”.

Njegova obitelj zaklinje se kako je Stephen čudesno ozdravio nakon posjeta planetarno poznatom selu u Hercegovini. Stephenov otac Michael ispričao je za medije njihovu životnu priču:

– Stephen je imao šest godina kad mu je dijagnosticirana teška bolest, vrlo progresivna vrsta raka kostiju koja mu je zahvatila desno koljeno. Od travnja 2011. godine prošao je tešku osmomjesečnu terapiju i bio podvrgnut operaciji kako bi mu liječnici uklonili tumor. U prosincu 2012. godine nakon operacije počeo je krvariti. Gotovo smo ga bili izgubili – prisjeća se Stephenov otac i dodaje:

– Tijekom sljedećih tjedana njegova noga počela je otjecati. Novu godinu ponovno smo dočekali u Gospinoj dječjoj bolnici, gdje smo doznali da se rak vratio. Nakon dva dana pretraga i raznih testiranja, liječnik nam je rekao da se rak proširio na njegova pluća i limfne čvorove i da oni više ništa ne mogu učiniti.

Stephenu su morali amputirati desnu nogu. Dogodilo se to u siječnju 2013. godine. Dva tjedna poslije liječnici su dječaku pronašli još jedan tumor, ali Michael i njegova supruga Nora, Stephenova majka, nisu odustajali. Nadali su se. Tada su odlučili Stephana odvesti u Međugorje.

– Moja supruga Nora rezervirala je karte za putovanje. U Međugorje smo otišli u travnju 2013. godine. Kad smo stigli, sina sam u naručju nosio na Brdo ukazanja. Bilo je to prilično strmo područje i teško za penjanje do mjesta gdje se Gospa ukazivala. Sljedećega jutra pridružili smo se skupini hodočasnika koji su se penjali na brdo Križevac, visoko oko 500 metara. Još je teže bilo popeti se na njega. Nosio sam Stephena koliko sam mogao. Obećao sam sebi: ako Stephen preživi, kad-tad odvest ću ga na vrh! – posvjedočio je za irski časopis Connacht Tribune.

No nesvakidašnje iskustvo u Međugorju tek ih je čekalo. Stephen je svojim roditeljima rekao kako je vidio da se Gospin kip pomiče, a otac Michael posvjedočio je pak kako je i on doživio nešto čudesno: vidio je neku vrstu svjetlosti koja se poput divovske ruke nadvila nad Stephenovom glavom.

Manje od tjedan dana nakon povratka kući Stephenovi nalazi pokazali su veliki napredak. Njegovo zdravstveno stanje bilo je sve bolje, a onda je proglašen zdravim: “Stephan je pobijedio rak!” Tumora više nije bilo ni u tragovima.

Michael i njegov sin nakon čudesnog ozdravljenja odlučili su se ponovno vratiti u Međugorje. Učinili su to već potkraj travnja 2013., samo tri mjeseca nakon što je dječaku amputirana noga. Upravo kako je Michael sam sebi i obećao onoga dana kad je bio tu i molio za Stephenovo ozdravljenje.

– Ispunio sam svoje obećanje. Moj Stephen na brdo Križevac popeo se sa štakama i uspio je to samo s jednom nogom. Pomogao sam mu samo na nekim nepristupačnim mjestima, gdje sam mu pružio ruku. Bila je to zahvala za ozdravljenje – posvjedočio je presretni Stephenov otac za Irish Mirror.

Inače, stotine čudesnih ozdravljenja koja se pripisuju Međugorju i Kraljici Mira nisu bila samo tjelesna. Hodočasnici iz svih kuteva planeta svjedoče o nestanku fizičkih i psihičkih bolesti, poteškoća, unutarnjih previranja, duševog nemira... Svi oni postali su snažni svjedoci vjere.