Mons. Henryk Hoser pozvao na duhovne obnove u Međugorje

Apostolski vizitator za župu Međugorje mons. Henryk Hoser pozvao je svećenike i vjernike da hodočaste ove godine u Međugorje na međunarodne duhovne obnove.

Točnije, poziv je, uz Hoserovo, pismo uputio novi direktor Informativnog centra Mir Međugorje Vedran Vidović, zaželjevši svima na početku godine obilje Božjeg blagoslova i nadu „kako ćemo i ove godine zajedno duhovno rasti, stoga vas obavještavamo o rasporedu međunarodnih duhovnih obnova u 2019 te vas pozivamo da kao apostoli mira ovu obavijest širite dalje“.

"U svakoj crkvi, u svakoj kapelici događa se čudo Utjelovljenja Sina Božjega, čudo Božjega Rođenja, kada svećenik izgovara riječi: Ovo je moje Tijelo, ovo je kalež moje Krvi. Sin Božji silazi na oltar u svom pravom i živom tijelu: blizu je, dopušta da Ga vidimo očima vjere, očima Marije i Josipa, pastira i kraljeva. U međugorskoj župi također teče poruka mira: 'Slava na visinama bogu, a na zemlji mir u ljudima, miljenicima njegovim.' (Lk 2,14)“, napisao je mons. Hoser u popratnom pismu uz poziv.

"Ovdje u Međugorju svakodnevno molimo za Božji Mir u ljudskim srcima, obiteljima gdje god bile. Molimo Majku Božju, Kraljicu Mir da nas zagovara kod svoga Sina, navještenog Kneza Mira i Silnoga Boga. Neka nas Ona štiti od zla, neka nas okružuje majčinskom brigom, tamo gdje živimo, tamo gdje radimo i tamo gdje težimo k Bogu, unatoč svim preprekama i nedoumicama", napisao je mons. Hoser, završivši svoje pismo stihovima „međugorske himne“ – „Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko Mira moli za nas“.

U Međugorju ove godine od međunarodnih duhovnih obnova bit će od 18. do 22. ožujka duhovna obnova za organizatore hodočašća, voditelje centara Mira i međugorskih molitvenih i karitativnih skupina, od 29. svibnja do 1. lipnja duhovna obnova za život, od 6. do 9. lipnja hodočašće za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, od 8. do 13. srpnja duhovna obnova za svećenike, 6. do 9. studenoga duhovna obnova za bračne parove te 11. do 15. studenoga duhovna obnova za glazbenike. Dakako, uz redovita hodočašća inozemnih i domaćih hodočasnika.