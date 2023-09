Moguće grmljavinsko nevrijeme: Ovo je sustav oblaka koji prolazi kroz Hrvatsku

Hrvatsku danas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće i izraženi. Najmanja je vjerojatnost za kišu u sunčanijoj Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab i umjeren jugozapadni, sredinom dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, popodne ponajprije na sjevernom dijelu u okretanju na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 °C.

Iz Italije i Slovenije u Hrvatsku je ušao sustav oblaka. DHMZ je za gotovo cijelu Hrvatsku objavio žuti meteoalarm te je mogućnost za grmljavinu veća od 70% u većini područja.

Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, no uz prolazno više oblaka na zapadu zemlje može pasti malo kiše. Na Jadranu navečer postupan porast naoblake. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni, duž obale poslijepodne jugozapadni, krajem dana jugo. Najniža temperatura zraka od 12 do 16 na kopnu, na moru između 17 i 22 °C. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 29 °C.

