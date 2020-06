Mladić završio iza rešetaka jer je zaboravio kod kuće osobnu iskaznicu

U jednom trenutku bezbrižno se voziš biciklom s prijateljima po kvartu, a već za sat vremena završiš iza rešetaka u policijskoj postaji.

Upravo to se dogodilo 2. lipnja oko 20 sati u Malešnici Patriku Naumovskom (18) i njegovoj dvojici maloljetnih prijatelja kada su ih na rotoru ispred pekarnice Arena presrela dvojica policajaca u civilu u neoznačenom policijskom automobilu.

– Zaustavili su nas doslovno na rotoru, predstavili se kao policajci i zatražili osobne iskaznice. Mi smo se u tom trenutku nasmiješili jer ovo nije prvi put da nam se to događa u kvartu. Ja svoju osobnu iskaznicu nisam imao kod sebe, zaboravio sam je kod kuće. Nazvao sam odmah roditelje da mi daju OIB kako bi me policija identificirala. Pitao sam ih zašto su nas zaustavili i zatražio njihov broj značke jer su me tako savjetovali roditelji kada sam ih nazvao. I onda su nastali problemi.

Patrik kaže kako su zatim, iako su bez problema mogli utvrditi njegov identitet putem OIB-a, policajci rekli da ne vjeruju da je to on i da će ga privesti u postaju na temelju prekršaja jer kod sebe nije imao osobnu iskaznicu.

– Uzeli su mi mobitel tako da nisam mogao javiti roditeljima da me voze u policiju. Tražio sam da mi daju mobitel da barem roditeljima javim gdje me voze, ali nisu mi dopustili. U automobilu su mi rekli da idem u postaju pa da „vidimo hoću li im se i idući put nasmiješiti“. Ali najveći šok sam doživio kad smo došli u postaju. Stavili su me u pritvor iza rešetaka s još nekim čovjekom. Pitao sam ih je li to baš neophodno budući da je moj jedini prekršaj bio taj što sam zaboravio osobnu i mogu li pričekati roditelje bilo gdje drugdje samo ne u pritvoru jer nemam pojma što je taj čovjek s kojim sam bio zatvoren uopće napravio. Rekli su da ne može, da nemaju sad vremena i zaključali me iza rešetaka – ispripovijedao je Patrik o postupcima policajaca i voditelja smjene u policijskoj postaji Črnomerec. Patrikove roditelje o privođenju nije ni u jednom trenutku obavijestila policija nego njegov maloljetni prijatelj K. P. koji je u tom trenutku bio s njim.

– Htjeli su i mene privesti kao maloljetnika, ali kada sam im rekao da prema zakonu bez osnovane sumnje nemaju pravo to napraviti, odgovorili su mi da sam balavac i da što ja uopće znam o zakonu. Na kraju sam čuo kako je policajac ipak rekao: „Nemoj ga privoditi, maloljetan je", opisao je K. P. ponašanje policijskih službenika u civilu.

K. P. dodao je kako je to već drugi ili treći put da ih zaustavljaju isti policajci, koji su se uvijek pozivali na redovite kontrole uz objašnjenje: „Znate li vi dečki koliko droge ima u kvartu?“ Međutim, ako se borba protiv droge svodi na redovito zaustavljanje mladića koji se druže i voze kvartom na biciklu, onda je uspjeh tih akcija u najmanju ruku upitan.

– Kad sam čuo da mi privode sina, bio sam u šoku. Znam da po zakonu imaju pravo na to ako nema osobnu, ali po mojem mišljenju ovdje je riječ o tipičnom iskazivanju sile nad mladićima koji u životu nisu napravili ni jedan prekršaj, dapače, svi od reda su super dečki, pristojni, normalni, znam ih sve još od malih nogu. Žalosno je, ako postaviš neko pitanje policajcu koje mu se ne sviđa, da završiš iza rešetaka jer nemaš osobnu kod sebe. Mogli su mu napisati kaznu na licu mjesta, dobili su OIB kojim su sigurno također na licu mjesta mogli utvrditi identitet. Ali nisu. Odlučili su očigledno kvartovske mladiće „naučiti pameti“ i jednog od njih zbog toga doslovno zatvoriti iza rešetaka. Zamislite kako se osjeća jedan običan mladić koji je tek napunio 18 godina kada u sat vremena završi iza rešetaka – rekao Damir Naumovski, otac privedenog Patrika koji je iste večeri pušten uz kaznu od 200 kn.

Otac Damir dodao je kako mu nije jasno zašto je policija oduzela mobitel njegovu sinu i nije mu dopustila da se nikome javi. Kaže kako je „na slijepo“ sa suprugom otišao u PP Črnomerec po sina.

– Voditelj smjene koji je bio dežuran 2. lipnja navečer na sve je moje opaske odgovarao da su službenici postupali prema zakonu. Proveo sam gotovo 20 godina u novinarskoj karijeri i dobro mi je poznat ovaj sustav iskazivanja sile pozivanjem na slovo zakona. Međutim, nisam siguran da je baš sve bilo po slovu zakona, ali o time će se baviti odvjetnik. Žalosno je da i danas imamo situaciju kada kvartovski klinci mogu završiti iza rešetaka ako su slučajno zaboravili kod kuće osobnu iskaznicu. Prekršaj je prekršaj, to poštujem, ali moje je mišljenje da se u ovom se slučaju išlo puno dalje od toga kako bi mladićima koji se pozovu na svoje građansko pravo nadobudni policajci „očitali lekciju“. I zato ću tražiti službenu istragu o cjelokupnom postupanju policije u ovom slučaju.

A nekoliko upita zagrebačkoj policiji vezanih uz ovaj događaj poslali smo i mi, ali u trenutku pisanja ovog teksta odgovore još uvijek nismo dobili.

Zanimalo nas je, između ostalog, je li uobičajena procedura da se nekoga odvozi u postaju ako kod sebe nema osobnu iskaznicu, zašto mu kaznu nisu napisali na licu mjesta ili barem dopustili njegovim roditeljima da dođu s njegovom osobnom iskaznicom s obzirom na to da žive u blizini mjesta gdje se to dogodilo. Isto tako tražili smo i odgovor na pitanje zbog čega Patriku nisu dali da nazove roditelje i obavijesti ih da ga voze u postaju i jesu li policajci uopće pozvali njegove roditelje i obavijestili ih što se dogodilo.

Čim dobijemo odgovore, objavit ćemo ih.