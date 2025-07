Mladić krao kovanice iz auto-praonica i trošio na drogu – šteta gotovo 5.000 eura

Zagrebačka policija predala je pritvorskom nadzorniku osumnjičenog 25-godišnjaka koji je počinio 15 kaznenih djela teške krađe tijekom svibnja i lipnja kad je pod kapuljačom krao iz naplatnih aparata auto-praonica u Maksimiru, Dubravi i Sesvetama. Policija sumnja da se 25-godišnjak, od 4. svibnja do 30. lipnja, u različito doba dana, osobnim automobilom dovozio do samoposlužnih autopraonica na području Dubrave, Sesveta i Maksimira gdje je krao novac. U 14 navrata dovezao se osobnim automobilom u vlasništvu članice obitelji do samposlužnih autopraonica. Potom bi, želeći sakriti identitet, navukao kapuljaču preko glave, došao do naplatnih aparata te ih odvijačem nasilno otvorio i otuđio novac. Tako je auto-praonicu u Dubravi okrao pet puta u razmaku od par dana.

Birao je autopraonice s aparatima na kovani novac, otuđio bi novac i pobjegao. Otuđio je kovanice u vrijednosti od najmanje 10 eura do iznosa većeg od 2000 eura u jednom slučaju. S istom je namjerom, 24. lipnja, došao do autopraonice na području Sesveta, 30 minuta iza ponoći, te odvijačem pokušao provaliti u naplatni uređaj autopraonice, no kad se uključio alarm, odustao je od krađe i pobjegao ništa ne otuđivši. Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 4.964 eura koje je trošio na drogu, stoji u priopćenju. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 25-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće podnijeto je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.