Mladen Barišić: Dobio bih jezikovu juhu ako ne bih čuo da me Sanader zove

Iako sam dosta narušenog zdravlja, danas ću ipak iznijeti svoju obranu. Davao sam više iskaza u USKOK-u i kod tih iskaza ostajem. Sve što sam radio, radio sam po nalogu Ive Sanadera. Radio sam onako kako mi je bilo naređeno jer Ivo Sanader nije bio samo predsjednik moje stranke već i Vlade, a ja sam bio državni dužnosnik, kazao je među ostalim Mladen Barišić koji je na zagrebačkom Županijskom sudu počeo s iznošenjem obrane u aferi Fimi medija.

On je bio rizničar HDZ-a i u ranijim iskazima i na prvom suđenju detaljno je iskazivao kako se preko Fimi medije i na druge načine izvlačio novac za HDZ. Kazao je da je Sanader bio autoritativan, a za Sanadera je rekao da su bili bliski.

– Bili smo toliko bliski da smo vladinim avionom išli na utakmice u München i Berlin. a u Berlinu smo se vidjeli i s Angelom Merkel. Bili smo na večeri sa Shimonom Peresom i Dickom Cheneyem. To vam govorim jer je lako provjerljivo iako su neki svjedoci ovdje govorili da nismo bliski, a on me državnom vrhu predstavio kao svog najboljeg prijatelja – kazao je Barišić

Opisivao je i kako su subote bile rezervirane za šetnje i kave sa Sanaderom te ručkove koje je pripremala Mirjana Sanader. Rekao je i da je nazočio primopredaji vlasti između Sanadera i Jadranke Kosor.

Kazao je da ga je Sanader zvao svojim specijalcem, da su bili bliski te da su netočni navodi svjedoka koji su iskazivali da Barišić nije bio u bliskim odnosima sa Sanaderom. Barišić je opisivao kako je subotom hodao po gradu s mobitelom u ruci jer bi, pojasnio je, dobio jezikovu juhu ako ne bi čuo da ga Sanader zove.

– Bio sam na nekoj vrsti dežurstva. Sanader bi mi rekao da nazovem Šeksa ili Bebića. To bih i učinio, a nakon kave i šetnje išli smo na kavu u Baltazar – pojasnio je. Barišić je rekao da mu je bila čast i ponos što je bio Sanaderov prijatelj te je dodao da je jedino on mogao biti sam u premijerovu kabinetu, čak i kada tamo nije bilo Sanadera.

– Nisam postupao sa sviješću da činim neko kazneno djelo. Sve je bilo transparentno i sve se znalo, sve je bilo uigrano. Nije bilo puno pitanja i potpitanja kada se nešto obavljalo. Sve što sam činio, a što mi se inkriminira optužnicom, bila je ustaljena praksa. Znalo se tko što radi – kazao je Barišić o tome kako je funkcionirao s Ivom Sanaderom.

Barišić, koji je na prvom suđenju bio osuđen na tri godine zatvora, dok presudu nije ukinuo Vrhovni sud, obranu je iznosio oko pola sata. Nije htio odgovarati ni na čija pitanja osim na pitanja svoga odvjetnika. Inače, činjenica da ga obrane drugih optuženika nisu mogle ispitati bio je razlog zašto je Vrhovni sud ukinuo raniju nepravomoćnu presudu. S obzirom na to da je Barišić bio vrlo koncizan, sudsko vijeće odlučilo je pročitati njegove ranije iskaze