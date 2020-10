Mlada Vukovarka prva je diplomirala na pravima životinja

Vukovarka Ivana Kramer diplomirala je na pravima životinja – prva u Hrvatskoj. “Novopečena” pravnica istraživala je provedbu Zakona o zaštiti životinja, s naglaskom na stanje u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Rijetkost i u EU okvirima

U prvoj je županiji, naime, studirala, ali i povremeno volontirala u azilu za pse u Osijeku, dok u drugoj živi. Završila je upravo Pravni fakultet u Osijeku koji, opet, jedini u našoj zemlji ima kolegij Prava životinja, kao izborni predmet na petoj godini, što je rijetkost ne samo kod nas nego i u Europskoj uniji. Pokrenuo ga je prof. dr. sc. Boris Bakota, volonter u Udruzi Pobjede i osječkom azilu.

– Okružena sam životinjama od rođenja, imam tri psa, a moja mama Željka aktivno udomljava i pomaže napuštenim životinjama. To me ponukalo da upišem kolegij Prava životinja, a na koncu baš na njemu i diplomiram – započinje Ivana.

Nije se ona fokusirala na suhoparne zakonske odredbe, nego je prionula pravom istraživačkom i terenskom radu. Povezala se ubrzo s nizom udruga, a velika su joj pomoć bili Prijatelji životinja iz Zagreba i njihova pravnica Ivana Lunka te osječka Udruga Pobjede.

- Obrađivala sam Zakon o zaštiti životinja, zanimalo me što se provelo od 2017., kada je stupio na snagu, do danas, a što nije. Imamo kvalitetan zakon, no još se nedovoljno primjenjuje. Izostaju sankcije veterinarske inspekcije, a dok se ne počne kažnjavati prekršitelje, Zakon će ostati samo mrtvo slovo na papiru – rezimira Ivana, te nastavlja:

– Primjerice, u odredbi kojom se zabranjuje stalno držanje pasa na lancu nije definirano što to znači “stalno vezano”. Je li dovoljno da netko odveže psa na pet minuta dnevno pa da se smatra kako ne krši zakon? Nužno je to konkretizirati – ističe ova Vukovarka i tvrdi kako psi ne bi uopće trebali biti na lancu.

Otkrila je, nadalje, kako u ove dvije županije i danas postoje jedinice lokalne samouprave koje nisu osigurale kontrolu provedbe obveznog mikročipiranja, za što im je rok istekao još u lipnju 2018. Začudilo ju je i što s pojedinim skloništima sklopljen ugovor ima veći broj gradova i općina pa ju je zanimalo mogu li ta skloništa svojim kapacitetom pokriti tolika područja.

– Do nekih podataka, nažalost, nisam uspjela doći jer nisu svi bili spremni surađivati - kaže.

Izračunala je, pak, koliko je napuštenih pasa zbrinuto u ove dvije županije u protekloj godini. Za Vukovarsko-srijemsku županiju ta brojka iznosi 280, dok je u Osječko-baranjskoj županiji zbrinuto 686 pasa u 2019. godini.

Kvalitetom Ivanina diplomskog rada izuzetno je zadovoljan prof. dr. sc. Bakota, čiji kolegij Prava životinja upisuje upravo šestu generaciju studenata.

Nada se poslu u struci

– Prve ih je godine bilo petero, da bi ta brojka poslije narasla na 60 studenata, koliko ih je bilo u jednoj generaciji. Predmet je intersveučilišni, što znači da ga mogu upisivati i polaznici drugih fakulteta. Zbog epidemiološke situacije, pretpostaviti je kako će ih ove godine biti manje – objašnjava. Ivana mu je prva, kako kaže, aktivistička diplomantica, no još je troje njezinih kolega već diplomiralo na istome kolegiju – proučuvajući povijest prava životinja, pa i zakonodavstvo u pčelarstvu. Svjedoči to o zanimanju koje je pobudio.

Ivana Kramer pet je godina putovala iz Vukovara na predavanja na osječkome Pravnom fakultetu a da ni dana nije živjela u Osijeku. Bilo je naporno, kaže, ali u gradu na Dunavu su joj, prijatelji i folklor, pa je znala zašto se vraća. Nada se poslu u struci, u svome gradu.