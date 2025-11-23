Naši Portali
ŠOKIRALA KORISNIKE REDDITA

Mlada konobarica otkrila da zarađuje 4000 eura mjesečno: 'Ima plaću veću nego programer'

Večernji.hr
23.11.2025.
u 09:32

Neki su rekli kako će ubuduće ostavljati manje napojnica, dok su neki naglasili da ovakvi iznosi nisu neuobičajeni u ugostiteljstvu.

Objava 19-godišnje konobarice izazvala je brojne reakcije na njemačkom Redditu nakon što je objavila koliko zarađuje radeći u luksuznom hotelu s pet zvjezdica. Kako je navela, njezina osnovna plaća iznosi 2500 eura, dok na napojnicama mjesečno zaradi dodatnih 1500 eura, prenosi Merkur. Radi 40 sati tjedno u hotelu, ima i dodatan posao na kojem provodi još osam sati tjedno. Sav prihod planira uložiti u školovanje za pilotkinju. Zbog toga se, kako je navela, odriče se mnogih stvari, bavi se isključivo sportom i nema vremena za prijatelje.

Objava je izazvala podijeljene reakcije. Dok su neki korisnici Reddita podržali njezine ambicije i dali savjete za školovanje, drugi su izrazili iznenađenje visinom napojnica. "Konobarica zarađuje više nego programer s diplomom", "Imam manju neto plaću od nje, a zarađujem 80 tisuća eura bruto godišnje", "Napojnice nisu oporezovane? To je suludo", neki su od komentara. 

Dio ih se požalio i na visoke doprinose u Njemačkoj, a dio kazao kako će ubuduće ostavljati manje napojnica, dok su neki naglasili da ovakvi iznosi nisu neuobičajeni u ugostiteljstvu. "Prijateljica mi zarađuje 15 eura po satu, ali svaku večer ima oko 100 eura napojnice", piše u jednom od komentara. 

Nakon što je rasprava uzela maha, konobarica je dodatno pojasnila situaciju. "Da, napojnica mi je dobra, ali nije najviša. Moj glavni konobar, koji ima veću sekciju i VIP goste, zaradi bez problema dvostruko više. Prosječno dobije između 80 i 120 eura dnevno. Dio napojnice automatski se preusmjerava kuhinji, 2,5 % od ukupnog iznosa", objasnila je.

Sociolog Christian Stegbauer pojašnjava da visina napojnica ovisi o više faktora, uključujući kvalitetu usluge, odnos s gostom, ali i ponašanje drugih gostiju. Primjerice, na prvom spoju gosti češće daju veće napojnice kako ne bi izgledali škrt, a osoblje pomno promatra starije goste i VIP klijente.
Zgubider..
10:33 23.11.2025.

"...Mlada konobarica otkrila da zarađuje 4000 eura mjesečno: 'Ima plaću veću nego programer'..."___Pa više se i naradi! Jel programer pojam pojmova za visinu plaće? Ljudi cijeli dan bulje u monitor i pokušavaju izgledati inteligentno...

Maslac
10:10 23.11.2025.

Pricao sa sa Konobarima u Zagrebu i Beogradu ( centar oko Trgova ) i rekli su da bez problema sa svim zarade 2000-2500€ !!

Maslac
10:08 23.11.2025.

Da to je u Njemackoi moguce ako se radi u dobro prometnom lokalu. Placa netto na puno radno vrijeme ca 1700-2000€ a baksis mjesecno +- 1500€ ! Na to dolazi jos "specijalni baksis" tj. pice koje se ne bonira od par stotina eura do mozda preko 1000€ u mjesecu dok konobari konobare neizdaju i dobiju otkaz ( to se dogadja u lokalima gdje gazde nisu prisutni a neki neodgovorni poslovodje im vode posao ).

