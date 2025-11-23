Mlada konobarica otkrila da zarađuje 4000 eura mjesečno: 'Ima plaću veću nego programer'

Objava 19-godišnje konobarice izazvala je brojne reakcije na njemačkom Redditu nakon što je objavila koliko zarađuje radeći u luksuznom hotelu s pet zvjezdica. Kako je navela, njezina osnovna plaća iznosi 2500 eura, dok na napojnicama mjesečno zaradi dodatnih 1500 eura, prenosi Merkur. Radi 40 sati tjedno u hotelu, ima i dodatan posao na kojem provodi još osam sati tjedno. Sav prihod planira uložiti u školovanje za pilotkinju. Zbog toga se, kako je navela, odriče se mnogih stvari, bavi se isključivo sportom i nema vremena za prijatelje.

Objava je izazvala podijeljene reakcije. Dok su neki korisnici Reddita podržali njezine ambicije i dali savjete za školovanje, drugi su izrazili iznenađenje visinom napojnica. "Konobarica zarađuje više nego programer s diplomom", "Imam manju neto plaću od nje, a zarađujem 80 tisuća eura bruto godišnje", "Napojnice nisu oporezovane? To je suludo", neki su od komentara.

Dio ih se požalio i na visoke doprinose u Njemačkoj, a dio kazao kako će ubuduće ostavljati manje napojnica, dok su neki naglasili da ovakvi iznosi nisu neuobičajeni u ugostiteljstvu. "Prijateljica mi zarađuje 15 eura po satu, ali svaku večer ima oko 100 eura napojnice", piše u jednom od komentara.

Nakon što je rasprava uzela maha, konobarica je dodatno pojasnila situaciju. "Da, napojnica mi je dobra, ali nije najviša. Moj glavni konobar, koji ima veću sekciju i VIP goste, zaradi bez problema dvostruko više. Prosječno dobije između 80 i 120 eura dnevno. Dio napojnice automatski se preusmjerava kuhinji, 2,5 % od ukupnog iznosa", objasnila je.

Sociolog Christian Stegbauer pojašnjava da visina napojnica ovisi o više faktora, uključujući kvalitetu usluge, odnos s gostom, ali i ponašanje drugih gostiju. Primjerice, na prvom spoju gosti češće daju veće napojnice kako ne bi izgledali škrt, a osoblje pomno promatra starije goste i VIP klijente.