Mještanin tvrdi: 'Rekao sam mu da je bio na moru, a ne uz nas za vrijeme oluje. Udario me dvaput šakom'

U općini Nijemci došlo je do obračuna. Naime, mještanin Mario Bilandžija ispričao je o nemilom događaju koji se dogodio u subotu navečer u jednom kafiću. Mještani Nijemaca pogođeni olujom zbrajaju štete. Bilandžija je za Večernji list ispričao što se dogodilo u subotu navečer, kada ga je, kako tvrdi, predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pandža udario dvaput šakom u glavu uslijed čega je zadobio frakturu nosa. Kontaktirali smo i Ivana Pandžu koji nam je rekao da ne želi više davati izjave. "Dao sam što sam trebao dati. Sada imam posla. Prekrivam krovove. Ja se ne bavim nikakvom politikom. Niti sam političar, niti sam načelnik Općina. Običan sam vijećnik i predsjednik Općinskog vijeća", kazao je za Večernji list.

"U oluji sam strašno nastradao, ja sam mladi svinjogojac i uhvatio sam se posla. Borim se i s afričkom svinjskom kugom. Strašna mi je situacija. Dogodila se oluja u kojoj sam ostao bez svega. U cijelom selu mislim da sam najviše nastradao. Njive su mi nastradale. Uništena mi je cjelogodišnja hrana. Situacija je kaotična", kazao nam je Bilandžija o oluji koj je poharala i njegov kraj.

Smatra kako je Pandža trebao biti u selu, a ne na moru. "Puno ljudi je otišlo na more toga dana. Tu večer svi su se vratili, svi su otkazali apartmane i vratili se u selo pomoći i obnoviti svoje", kaže. "Trebao je tu biti, trebao je stati uz načelnika, uz ljude", kazao je. "Moji prijatelji su cijeli dan sa mnom radili i pomagali smo jedni drugima, pokrivali, i navečer smo otišli popiti piće u kafić", dodao je.

Video: Mještaninu Općine Nijemci oluja je uništila sve

Kaže da je Pandža došao s mora, i tvrdi da su svi bili ogorčeni na njega.

"On se pojavio. Došao je s mora. Cijeli kafić ga je počeo vrijeđati. Rekao sam mu - kako ti nije neugodno, nisi bio uz svoj narod. Ideš po selu pričati o meni, a kada je trebalo pomoći nisi tu bio. On je pitao imaš li ti kakav problem sa mnom. Ja sam mu rekao imam. I on je rekao dođi da to riješimo. Samo sam mu htio reći da to što je napravio nije u redu. Gurnuo me i ja sam njega, i on me onda udario dvaput šakom u glavu i ja sam dobio teške tjelesne ozljede. Imam dokumentaciju. Nisam se išao obračunati s njim fazički, zadnje mi je to bilo. Ja nisam čovjek koji se ide obračunavati. Svi me ljudi znaju, i on me zna, da sam normalan i dobar dečko, može cijelo selo potvrditi. Ne pijem, ali tu večer sam popio sok, i onda dva piva. Znate kako je bilo. Zna i on da sam normalan i dobar dečko. Rekao sam mu što mi je na duši", ispričao je Bilandžija.

"Ja sam bio na policiji. Bio je i on ja mislim sinoć, ali nisam siguran. Došla je policija kod mene na razgovor- Ja sam žrtva nasilja. Bio sam na hitnom prijemu, i u bolnici na namještanju nosa. Prijetio mi je", kazao je Bilandžija.

Kontaktirali smo i Ivana Pandžu.

"Kod kuće sam, imam posla i ne želim davati nikakve izjave. Nemojte se ljutiti. Dao sam što sam trebao dati. Sada imam posla. Prekrivam krovove. Ja se ne bavim nikakvom politikom. Niti sam političar, niti sam načelnik Općine. Običan sam vijećnik i predsjednik Općinskog vijeća. Dao sam što sam dao, to imate, iza toga stojim i ne želim nikakve izjave davati", kazao je.

Na pitanje da nam kaže nešto o cijelom događaju jer nam je potrebna i druga strana priče kazao je: "Znam da ste dobili, ne znam što je izjavio. Vi slobodno stavite što god. Ne znam što želi s time po novinama, ali to je njegovo pravo. Nemojte se ljutiti. Imam ženu i djecu. Ne želim prijetnje ni ništa. Jednom sam demantirao, ne želim", kazao je Pandža.

"Ne dajem nikakve izjave, ništa ne demantiram neka on piše što god hoće", kazao je na ponovni upit demantira li izjave Bilandžije.

Poslali smo i upit PU vukovarsko-srijemskoj. Njihov odgovor objavit ćemo kada ga zaprimimo.