Misteriozno izronila nova statua, znanstvenici zbunjeni: 'Mislili smo da znamo za sve...'

Na Uskršnjem otoku, iz suhog korita jezera Rano Raraku izronila je nova statua moai, što je zbunilo znanstvenike koji tvrde da tamo ne bi smjela biti. Uskršnji otok poznat je po svojih 1.000 velikih kamenih glava, moai, starosti od 700 do 1.000 godina. - Mislili smo da znamo za sve moai statue, ali onda se pojavi nova, novo otkriće, i to u jezeru, u kamenolomu statua. Nikada prije nismo pronašli moai u suhom koritu jezera, pa je ovo prvi put - izjavio je za Good Morning America Terry Hunt, profesor arheologije na Sveučilištu u Arizoni.

Novootkriveni moai je među najmanjima pronađenima, što sugerira da bi ih još moglo biti skriveno među trskom. Svaka moai statua odaje počast osobi, obično vođi, i mnoge su na svom mjestu ukrašene kamenim očima. Najveća statua visoka je preko 9 metara i teži do 86 tona. Salvador Atan Hito, potpredsjednik Ma'u Henua, autohtone skupine koja upravlja nacionalnim parkom otoka, rekao je: 'Za narod Rapa Nui ovo je vrlo, vrlo važno otkriće. Jer je ovdje u jezeru i nitko nije znao da postoji, čak ni naši preci, naši djedovi nisu znali za ovu'. Hunt i Hito rekli su da bi trenutni uvjeti suše mogli pomoći arheolozima u otkrivanju dodatnih moai statua u koritu jezera, piše Daily Mail.

- U sadašnjim suhim uvjetima možemo pronaći još - rekao je Hunt za GMA dodajući: 'Skriveni su visokom trskom koja raste u koritu jezera, a istraživanje s nečim što može otkriti što je ispod površine tla moglo bi nam pokazati da ima još moai statua u sedimentima jezera. Kada je jedan moai u jezeru, vjerojatno ih ima još'. Zbog svoje udaljene lokacije, tradicionalno se smatralo da je Uskršnji otok ostao društveno i kulturno izoliran od šireg pacifičkog svijeta. Tu ideju podupire činjenica da su poznate moai statue, procijenjene da su izgrađene između 1250. i 1500. godine, jedinstvene za ovo mjesto. Posljednjih deset godina, Hunt i njegovi kolege i studenti izradili su popis od 981 moai statue na otoku, zajedno s preciznim GPS lokacijama i mjerenjima. Mnoge moai statue ostale su u kamenolomu blizu Rano Raraku, sada suhog kratera jezera gdje je pronađena najnovija statua, u različitim fazama dovršetka.

Najveća, nazvana Te Tokanga ili "Div" na jeziku Rapa Nui, nikada nije dovršena i leži na leđima, dugačka 19 metara i teška procijenjenih 90 do 100 tona. Tim je napravio slično otkriće 2023., pronašavši još jednu novu moai statuu dugu 1,7 metara, pronađenu licem prema gore u zemlji. Hunt je rekao da su očni duplje statue izrezbarene, što je povijesno posljednji korak u izgradnji moai statue prije postavljanja. Baza je također ravna, a ne nagnuta, kako bi se olakšalo pomicanje statue.

Hunt često koristi mobitele i dronove za 3D snimanje moai statua. Također istražuje uporabu georadara za otkrivanje skrivenih moai statua ili struktura pod zemljom, posebno u koritu jezera Rano Raraku. Povijesno se vjerovalo da su izvorni stanovnici, poznati kao Rapa Nui, bili potpuno odvojeni od šireg svijeta. Međutim, studija objavljena u srpnju od strane istraživača u Švedskoj osporava tu dugogodišnju tvrdnju. Kažu da otok površine 163,6 četvornih kilometara u južnom Pacifiku nije bio toliko izoliran tijekom posljednjih 800 godina koliko se ranije mislilo. Otok je bio naseljen u više valova novih stanovnika koji su hrabro prelazili Tihi ocean s zapada na istok. 'Uskršnji je naseljen iz središnje Istočne Polinezije oko 1200.-1250. godine' tvrdi autor studije, profesor Paul Wallin sa Sveučilišta Uppsala, za Daily Mail i dodaje 'Polinezijci su bili vješti pomorci, pa su se koristili dvostruki kanui'.

Za svoju studiju, tim sa Sveučilišta Uppsala usporedio je arheološke podatke i radiokarbonske datume iz naselja, ritualnih prostora i spomenika diljem Polinezije, skupine od više od 1.000 otoka u Tihom oceanu. Stručnjaci ističu da su kamene platforme ahu povijesno građene na polinezijskim otocima dalje na zapadu. Ove pravokutne čistine bile su zajednički ritualni prostori koji na nekim mjestima i danas ostaju sveti. - Teritoriji hramova ahu (poznati i kao marae) postoje na svim istočno polinezijskim otocima - dodao je profesor Wallin.