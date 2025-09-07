Naši Portali
SUMNJA SE NA TROVANJE

Misteriozan pomor krava na jugu: Mještani strahuju od bedrenice, čekaju se nalazi Veterinarskog instituta

Gornje Maovice: Mjesto gdje je potvrđen slučaj bedrenice
Foto: Zvonimir Barisin
VL
Autor
Večernji.hr
07.09.2025.
u 09:09

Nakon dojave, na teren su izašli komunalni redar, policija i veterinarski inspektor.

Na području Opuzena pronađeno je desetak mrtvih krava, što je među mještanima izazvalo zabrinutost - pitaju se radi li se o novim slučajevima bedrenice ili o nekom drugom uzroku uginuća. Dok Hrvatski veterinarski institut analizira uzorke, stanovnici podsjećaju da problem s govedima koja slobodno lutaju i uzrokuju štetu traje već godinama. "Situacija je nelagodna, nije ugodno sigurno, makar to je daleko od mene kao proizvođača, ali nije ugodno", rekao je Denis Šešelj iz Opuzena.

Nakon dojave, na teren su izašli komunalni redar, policija i veterinarski inspektor, prenosi Dnevnik.hr. Leševi su potom prevezeni u Hrvatski veterinarski institut na detaljnu analizu. Iako je među stanovnicima prisutan strah od bedrenice, uzgajivači spominju i druga moguća objašnjenja.

"Činjenica je da je to je opasan virus, ali čisto sumnjam da je to tu. Mislim da se radi o neodgovornosti vlasnika goveda. Vjerojatni uzrok po mom mišljenju je starost goveda, neuhranjenost. Stoka nema dovoljno hrane, a postoji i mogućnost da ljudi koji su protiv uzgoja na tom području, ljudi koji su se do sad bunili, i posežu za trovanjem", dodao je Šešelj.

Problem stoke koja nekontrolirano luta ovim krajem prisutan je godinama te je prije dvije godine zbrinuto je 150 krava koje su slobodno tumarale. Ako se vlasnici ne jave, životinje se zbrinjavaju putem javnog natječaja. No, prvo se čekaju rezultati analize Veterinarskog instituta kako bi se utvrdio točan uzrok uginuća.

Ključne riječi
stoka krave

ME
MehutoGonzales
09:32 07.09.2025.

Upalio im je u zaleđu Sinja pa što ne bi i u zaleđu Oputena?

