Mirela Holy: SDP-ovu lex cannabisu protive se samo političari na kokainu i alkoholu

O SDP-ovu prijedlogu zakona koji bi donio potpunu legalizaciju marihuane, pa i u rekreativne svrhe, osvrnula se, i to opširno, predsjednica SDP-ova savjeta za zeleni razvoj Mirela Holy.

Potpuna legalizacija konoplje, kažu u SDP-u, predstavlja slobodan uzgoj, korištenje i prodaju svih vrsta konoplje pa tako i indijske. Riječ je o vrsti konoplje koja je u društvu poznata kao “marihuana” te bi se legalizacijom omogućilo konzumiranje “indice” za medicinske, osobne i rekreativne svrhe.

Lex cannabis, kolokvijalno se naziva zakon koji bi upravo to omogućio, a jedna od najzaslužnijih osoba zbog koje je taj zakon otišao u saborsku proceduru je Mirela Holy, predsjednica SDP-ova Savjeta za zeleni razvoj.

"Riječ je o zakonu koji daje integrativni pristup konoplji te podrazumijeva da se konoplji prilazi kao jedinstvenoj biljci, što ona i jest. Mi jako volimo stavljati crtu razdjelnicu između industrijske i indijske konoplje, a radi se samo o podvrstama jedne te iste biljke. Razne vrste konoplje mogu se međusobno križati. Laički rečeno, imamo tri glavne podvrste konoplje – indicu, cannabis sative što su industrijske konoplje i cannabis ruderalis, dakle divlju konoplju. One se sve međusobno mogu miješati. U zadnjim promjenama Zakona o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga koja je bila lani, omogućeno je da se industrijska konoplja koja ima udio THC-a manji od 0,2 posto može uzgajati ne samo za prehrambene svrhe nego i za druge svrhe. Time se zapravo omogućilo da se koriste i drugi dijelovi biljke industrijske konoplje s manjim udjelom THC-a od 0,2 posto u proizvodnji kozmetike, tekstila...", kazala je Holy.

Danas se cijela biljka industrijske konoplje može koristiti za bilo što, može se koristiti stabljika i lišće itd., no to se odnosi samo isključivo na one sorte koje imaju udio THC-a manji od 0,2 posto.

"Koliko je to besmisleno govori podatak da je vrsta industrijske konoplje koja je bila posebno raširena na području Hrvatske, imala udio THC-a do osam posto. Te su vrste industrijske konoplje bile uglavnom korištene u proizvodnji tekstila, užadi itd. Ako se postavlja tako oštra granica, onda se u potpunosti blokira mogućnost i znanstvenih istraživanja, križanja različitih sorti, proizvodnje tko zna kakvih sorti koje se mogu upotrebljavati za proizvodnju niza različitih proizvoda. Procjene govore da se u ovom trenutku od konoplje proizvodi otprilike 25.000 različitih proizvoda jer se tu ne radi samo o prehrambenoj i tekstilnoj industriji, biljka se rabi i u kemijskoj industriji, proizvodnji boja i lakova, i u proizvodima koji su alternativa plastici", ispričala je Holy u intervjuu za Net.hr

Zbog toga svega konoplja je izrazito važna, tvrdi Holy, u tranziciji prema biogospodarstvu, a ono je jedan od sastavnih elemenata zelene tranzicije koja je predviđena i Green New Dealom. Glavna ideja lex cannabisa jest da se u potpunosti omogući maksimalno iskorištavanje svih potencijala konoplje. Rekreativni dio je samo jedan od njegovih elemenata.

Mnogi su se upitali znači li to da bi zbog lex cannabisa Hrvatska u viziji SDP-a mogla postati kao Nizozemska ili Kanada pa bi se marihuana mogla bez problema pušiti.

"Ovaj zakon je još liberalniji nego što je zakonska regulativna u Nizozemskoj i u Kanadi. Lex cannabisom bi se omogućilo da svaka punoljetna i pravno sposobna osoba uzgaja za svoje osobne potrebe (ili rekreativne ili medicinske svrhe) čak devet ženskih biljaka u punom cvatu. Naravno da su moguće zloporabe toga i zato su predviđene jako visoke novčane kazne za eventualne prekršitelje. Zloupotreba bi se kažnjavala najvećom novčanom kaznom koja je propisana. Što se tiče mjesta prodaje marihuane, zakon ne ide u te detalje jer zakonom je predviđeno da se donesu podzakonski propisi, odnosno pravilnici kojima bi to bilo regulirano. No, kao nadležna agencija za provedbu ovog zakona je postojeća agencija, a to je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu", tvrdi Holy.

Medicinske koristi od konzumacije konoplje poznate su već tisućljećima jer je konoplja jedna od prvih agrikulturnih biljaka starih civilizacija koju je čovjek, osim za prehranu, koristio i za zadovoljavanje niza životno važnih potreba. Tajna ljekovitosti konoplje nalazi se, priča Mirela Holy, u endokanabinoidnom imunološkom sustavu ljudi. Endogeni kanabinoidni sustav, a ovaj sustav je nazvan upravo po konoplji koja je dovela do njegova otkrića, je ključan fiziološki sustav za uspostavljanje i održavanje ljudskog zdravlja.

"Činjenica jest da je THC psihoaktivan, konzumacija pripravaka konoplje s višim udjelom THC-a kod korisnika stvara osjećaj uzbuđenja, dobrog raspoloženja i ugode što može dovesti do stvaranja psihičke ovisnosti. No, za razliku od drugih opojnih tvari, između ostalih i onih legalnih poput nikotina i alkohola, pa čak i kofeina i šećera, konzumacija marihuane ne izaziva tjelesnu ovisnost. Zbog toga je ovisnički potencijal marihuane znatno niži od onog alkohola i nikotina, a da se ne spominje koliko je taj potencijal manji od ovisničkog potencijala heroina ili kokaina u kojem mnogi političari koji se protive legalizaciji konoplje svakodnevno uživaju. To je nevjerojatno licemjerje. Zabrana konzumacije alkohola u SAD-u u vrijeme prohibicije pokazala je da zabrane dovode do veće konzumacije, stoga rješenje ne smije biti prohibicija, već javne kampanje i edukacija", zaključila je Holy u razgovoru za Net.hr dodavši kako ne očekuje nikakve pomake dok je HDZ na vlasti.