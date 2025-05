Fizioterapeuti idu u novi prosvjed: 'Ne tražimo više objašnjenja. Tražimo ostavku'

Fizioterapeuti idu u novi prosvjed budući da njihov problem s licencama odnosno upisom u Registar fizioterapeuta nije riješen ni nakon intervencije Ministarstva zdravstva. Prosvjedovat će pred Komorom fizioterapeuta 28. lipnja u 12 sati. "Komora – institucija koja je trebala biti naš štit, pretvorila se u oruđe samoodržanja nekolicine. Umjesto da štiti interese struke i društva, ona štiti samu sebe. Umjesto da podiže standarde, postala je uteg na leđima onih koji stvarno rade. A predsjednica? Umjesto da služi članstvu, okrenula se političkim igrama, vlastitim interesima i neprihvatljivoj netransparentnosti. Ne tražimo više objašnjenja. Tražimo odgovornost. Tražimo OSTAVKU. Ovo nije napad. Ovo je obrana – obrana struke, poštenja i budućnosti koju zaslužujemo. Pozivam sve članove da ne pristaju na šutnju. Da ne pristaju na sustav koji ne služi nikome osim samome sebi. Vrijeme je za UKIDANJE ovakve komore i izgradnju nove – istinski demokratske, odgovorne i korisne", objavili su na Facebook stranici Udruge fizioterapeuta.

Ministarstvo zdravstva izdalo je licence fizioterapeutima kojima ih je odbila izdati Komora, no Komora ih odbija upisati u Registar fizioterapeuta, a bez toga i dalje ne mogu raditi. Mnogi prvostupnici fizioterapije, naime, ne mogu raditi jer Komora upis u Registar uvjetuje pripravničkim stažem i stručnim ispitom, no Ministarstvo je stava da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nakon završene fizioterapeutske škole i odrađenog staža te položenog stručnog ispita, to ne moraju i nakon završenog fakulteta.

