VIDEO Žalac u suzama: Ponudila sam mandat na raspolaganje. Vozačka mi je istekla 2016. godine

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac dala je mandat na raspolaganje nakon što je u subotu sudjelovala u prometnoj nesreći u kojoj je ozlijeđena djevojčica. Vozila je bez valjane vozačke dozvole i udarila djevojčicu.

"Jako sam potresena, ne znam što da kažem. Nisam ni znala da mi je istekla vozačka, ali to me ne opravdava", kazala je ministrica u suzama. Pokazala je i vozačku dozvolu. "Tu je moja dozvola koja je istekla 9. lipnja 2016.", kazala je. Dozvola joj je, kako je rekla, izdana 2006. te je mislila kako vrijedi do nekog trenutka kada treba ići na nekakav pregled.

"Premijeru sam u subotu ponudila svoju ostavku i jutros sam dala mandat na raspolaganje", rekla je Žalac.

"Ispričavam se hrvatskoj javnosti", rekla je.

"Ja sam ostavku ponudila iz moralnih i svih drugih razloga", rekla je Žalac dodajući kako priznaje apsolutno sve što se dogodilo toga dana. Pojašnjavala je da ne vozi auto otkada je u Zagrebu jer je vozi vozač, a vikendom, kad je kod kuće u Vinkovcima, vozi "kad skoči nešto obaviti".

"Vozila sam 30 na sat, dobro znam tu ulicu. Sad se to dogodilo meni, jednostavno sam u stanju šoka. Najvažnije mi je da je malena dobro", kazala je. "Razgovarala sam s predsjednikom Vlade i podnijela ostavku još dok je trajao očevid", rekla je Žalac. "Dala sam jutros mandat na raspolaganje i sve je u njegovim rukama", dodala je.

"Kolegica Žalac i privatno i poslovno odgovorna je osoba i zauzet će određeni stav. Svjesna što se dogodilo, ministrica Žalac brine o djetetu, a nakon toga i oko političkih reperkusija. Ja sam za to da se nakon kvalitetne analize i policijskog izvješća vidi što dalje", rekao je ministar Darko Horvat.

Na pitanje treba li ministar dati ostavku ako prekrši zakon, Horvat kaže: "Odgovorni smo i sve ono što radimo mora biti predstavljeno javnosti. Nakon kvalitetne analize ministrica i premijer obratit će se javnosti".

"Tko je bez grijeha neka prvi baci kamen", rekao je Horvat.

Nesreća se svakome može dogoditi, rekao je Kujundžić, dodavši da ministrica Žalac ne bi trebala podnijeti ostavku. Što se tiče činjenice da je ministrica vozila bez valjane vozačke dozvole, Kujundžić je rekao da je to "samo formalni propust", javlja N1.

Podsjetimo, ministrica Žalac u subotu kasno navečer o nesreći se oglasila na Facebooku. "Nakon ovog nesretnog dana još jednom iskazujem duboko žaljenje zbog nesreće. Posjetila sam svoju malu dragu susjedu u bolnici koja se, hvala dragom Bogu, dobro oporavlja. Srećom, potkoljenica je sanirana samo repozicijom i fiksirana longetom. Moje misli i molitve uz djevojčicu su i njezinu obitelj te joj želim što brži oporavak. Što se tiče vozačke dozvole, propustila sam produljiti njezinu valjanost koju sam, kao i svi građani, dužna produljiti svakih deset godina te se zbog navedenog propusta ispričavam javnosti. Kaznu sam platila odmah sukladno Zakonu", napisala je Žalac.

