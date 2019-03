Nepoznat niz detalja oko prometne nesreće Gabrijele Žalac, MUP ne daje informacije

Prometna nesreća u kojoj je ministrica Gabrijela Žalac osobnim vozilom naletjela na 10-godišnju djevojčicu i dalje je središnja tema svih razgovora u Vinkovcima i na istoku Hrvatske. Društvene mreže preplavljene su zahtjevima i porukama građana koji od nje traže da podnese ostavku. Zamjera joj se činjenica što je skrivila prometnu nesreću ali i posebno činjenica što je vozilom upravljala bez važeće vozačke dozvole.

U cijelom ovome događaju interesantna je i uloga policije. Naime, PU Vukovarsko-srijemske županije o prometnoj nesreći novinare izvijestila nekih sat vremena poslije nesreće. Istina, bila je to obavijest u jednoj rečenici i bez ikakvog navođenja tko je upravljao vozilom. Kada su mediji prenijeli neslužbenu informaciju da je vozilom upravljala Gabrijela Žalac MUP je poslao još jedno priopćenje u kojem su naveli kako je do iste došlo.

U njemu stoji informacija i da je osobnim vozilom upravljala 40-godišnja vozačica, da nije imala alkohola ali i da nije imala važeću vozačku dozvolu. Međutim, i dalje je u svemu tome izostala informacija koliko dugo je vozačka dozvola nevažeća, iz kojeg razloga je proglašena nevažećom kao i kojom brzinom se automobil kretao prilikom nesreće. Na adresu MUP-a RH poslali smo danas upit sa svim tim pitanjima uz dodatno pitanje ima li MUP RH Gabrijelu Žalac zabilježenu i po nekim drugim prometnim prekršajima. Na sve te upite dobili smo sljedeći odgovor:

„Vezano uz Vaš upit obavještavamo da je policija obavijestila nadležno državno odvjetništvo u Vinkovcima o svemu do sada utvrđenom i poduzetom, a koje odvjetništvo je i rukovodilo očevidom prometne nesreće. Policija je jučer u dva navrata izvijestila javnost o navedenoj prometnoj nesreći i to u mjeri u kojoj je to bilo moguće. Za sve daljnje upite upućujemo Vas da se obratite nadležnom državnom odvjetništvu“.

Inače, Gabrijela Žalac niti jučer niti danas ne javlja se na telefon niti odgovara na SMS poruke.