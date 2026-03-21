UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
MNOGI NA NJU RAČUNAJU

PITANJE DANA: Mislite li da ćete dobiti uskrsnicu?

21.03.2026.
Važno je naglasiti da pravo na uskrsnicu nije zakonski zajamčeno – ovisi o kolektivnim ugovorima i financijskim mogućnostima poslodavca. Unatoč tome mnogi poslodavci se odlučuju i na taj način motivirati zaposlenike.

Uoči uskrsnih blagdana mnogi zaposlenici ponovno si postavljaju isto pitanje – hoće li ih ove godine dočekati uskrsnica i u kojem iznosu. Dok su neki već sigurni u dodatak na plaću, drugi još čekaju odluke svojih poslodavaca. Neke velike državne i javne tvrtke već su najavile da zaposlenici mogu računati na uskrsnicu, najčešće u sličnim iznosima kao i prošle godine. Iz HEP-a, koji broji oko 10.600 radnika, odgovorili su nam kako će u skladu s kolektivnim ugovorom za Hrvatsku elektroprivredu, radnicima za Uskrs isplatiti dar u naravi u iznosu od 133 eura, jednako kao i 2025. godine. INA svojim radnicima isplaćuje uskrsnicu u iznosu od 132,72 eura neto u naravi, putem INA beneFIT kartice.

- Hrvatska pošta svojim radnicima će prema Kolektivnom ugovoru isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 133 eura - kazali su nam iz Hrvatske pošte. U tvrtki HŽ Putnički prijevoz radnicima će biti isplaćena uskrsnica u iznosu od 150 eura

Važno je naglasiti da pravo na uskrsnicu nije zakonski zajamčeno – ovisi o kolektivnim ugovorima i financijskim mogućnostima poslodavca. Unatoč tome mnogi poslodavci se odlučuju i na taj način motivirati zaposlenike.  

Radite li i vi u tvrtki koja redovito isplaćuje uskrsnicu ili svake godine čekate odluku u zadnji tren? Recite nam u anketi.

Tko je nova supruga Marijana Kustića? Ima četvero djece i kći je hrvatskog moćnika
Ne propustite

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

