PITANJE DANA: Mislite li da ćete dobiti uskrsnicu?

Uoči uskrsnih blagdana mnogi zaposlenici ponovno si postavljaju isto pitanje – hoće li ih ove godine dočekati uskrsnica i u kojem iznosu. Dok su neki već sigurni u dodatak na plaću, drugi još čekaju odluke svojih poslodavaca. Neke velike državne i javne tvrtke već su najavile da zaposlenici mogu računati na uskrsnicu, najčešće u sličnim iznosima kao i prošle godine. Iz HEP-a, koji broji oko 10.600 radnika, odgovorili su nam kako će u skladu s kolektivnim ugovorom za Hrvatsku elektroprivredu, radnicima za Uskrs isplatiti dar u naravi u iznosu od 133 eura, jednako kao i 2025. godine. INA svojim radnicima isplaćuje uskrsnicu u iznosu od 132,72 eura neto u naravi, putem INA beneFIT kartice.

- Hrvatska pošta svojim radnicima će prema Kolektivnom ugovoru isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 133 eura - kazali su nam iz Hrvatske pošte. U tvrtki HŽ Putnički prijevoz radnicima će biti isplaćena uskrsnica u iznosu od 150 eura

Važno je naglasiti da pravo na uskrsnicu nije zakonski zajamčeno – ovisi o kolektivnim ugovorima i financijskim mogućnostima poslodavca. Unatoč tome mnogi poslodavci se odlučuju i na taj način motivirati zaposlenike.

