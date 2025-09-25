Ministri, lideri i inovatori na konferenciji TOURISM 365 u Opatiji – počinje najveći turistički dijalog regije

Jedna od najutjecajnijih turističkih konferencija u jugoistočnoj Europi, TOURISM 365, održat će se od 29. rujna do 1. listopada 2025. u Opatiji.

Prepoznata kao platforma visokog ranga za povezivanje donositelja odluka, poslovnih lidera, poduzetnika i inovatora, konferencija se fokusira na teme koje oblikuju budućnost turizma: održivost, digitalizaciju, pametni i kreativni turizam, razvoj destinacija, zdravstveni i premium turizam te važnost povezivanja.

Svake godine donosi novitete i podiže ljestvicu važnosti i utjecaja. Ove godine izdvajamo:

Ministarski forum – europski ministri turizma otkrivaju strategije i vizije razvoja svojih destinacija

Europski parlamentarni forum – najnovije politike i preporuke za budućnost europskog turizma

Forum direktora destinacija – iskustva i odgovori na promjene tržišta

B2B Marketplace u suradnji s New Deal Europe – 30+ globalnih turoperatora u susretima s hrvatskim hotelima, agencijama i turističkim zajednicama (prošle godine održano gotovo 600 unaprijed dogovorenih sastanaka)

Studentski hackathon – prvi u turizmu, s najboljim studentima prestižnih europskih fakulteta.

Globetrotter PUB Kviz i brojni side eventi – networking, inspiracija i doživljaji izvan klasičnih konferencijskih okvira.

Konferencija TOURISM 365 donosi dijalog na najvišoj razini

Neposredno prije konferencije održat će se i zatvoreni sastanak između predstavnika Europske komisije i Europskog parlamenta te predsjednika uprava najvećih hotelskih grupacija u Hrvatskoj s ciljem doprinosa hrvatskog turizma u pripremi Strategije Europskog održivog turizma.

“TOURISM 365 nastao je s idejom da bude otvorena platforma dijaloga i inspiracije, s jasnim ciljem – razvoj održivog i cjelogodišnjeg turizma. Danas je to prepoznati brend i konferencija koja okuplja iznimne lidere i služi kao izvor inspiracije, edukacije i umrežavanja te povezuje sve segmente sektora, kao i sve generacije. TOURISM 365 donosi aktualne teme u opuštenoj atmosferi. Ovdje se ozbiljni razgovori kombiniraju s modernim formatima, opuštenom atmosferom i dinamičnim druženjima – jer inspiracija dolazi kad se spajaju ozbiljnost i kreativnost. ” - Ivana Kolar, osnivačica i organizatorica konferencije.

Uključivanje mladih

TOURISM 365 već nekoliko godina ukazuje ne važnost novih generacija i dovodi na svoj stage predstavnike Z generacije, TikTok stručnjake i snažno ističe kako ne možemo kreirati budućnost turizma bez uključivanja predstavnika novih generacija. Upravo iz tog razloga, ove godine dovodimo najbolje studente s prestižnih europskih fakulteta da nam predstave svoje vizije turističke budućnosti. Najbolji tim osvaja plaćenu praksu u Europskom parlamentu.

„Kao članica Odbora za turizam i promet te Tourism Task Forcea Europskog parlamenta, zalažem se da održivi turizam postane europski standard. U svom radu u Europskom parlamentu poseban naglasak stavljam na potrebe mladih, stoga me posebno veseli što će pobjednik prvog Student Tourist Hackathona na konferenciji Tourism 365 osvojiti staž u mojem Uredu u Bruxellesu. Radujem se inovativnim idejama i doprinosu mladih u svim temama kojima se bavimo – od turizma i sporta do stanovanja i regionalnog razvoja.“ – Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom Parlamentu

Konferencija s konkretnim rezultatima

Treću godinu za redom dovodimo 30+ globalnih turoperatora i agenata iz cijelog svijeta na B2B Marketplace, koji organiziramo s New Deal Europe iz UK, kako bi održali sastanke s domaćim hotelskim kućama, putničkim agencijama turističkim zajednicama i započeli nove suradnje. Prošle godine održano je gotovo 600 sastanka. Za tzv. buyere organiziramo i studijsko putovanje u 5 cjelogodišnjih destinacija kako bismo im predstavili hrvatski turizam.

ISTAKNUTI GOVORNICI I POSEBNI GOSTI

Prvi puta u Hrvatskoj gostovat će svjetski poznati Rajan Datar, zvijezda BBC-ovog travel programa i jedan od najprepoznatljivijih voditelja međunarodnih TV putopisnih serijala. Na temelju prikupljenih priča iz cijelog svijeta, otkrit će nam psihologiju i dublje značenje putovanja u eri održivosti i novih tehnologija. Pored njega, svoje iskustvo i viziju aktualnih izazova turizma na globalnoj razini predstavit će i izvanredna Suzanne Neufang, direktorica GBTA - Global Business Travel Association, iz SAD-a.

Imat ćemo priliku upoznati uspješne prakse lidera suvremenog turizma: Ged Brown /Low Season Traveller, Ceylan Şensoy /Mana Plus i Discover Kaçkar (donedavna direktorica marketinga NTZ Turske), Siyka Katzarowa /ESPA - European Spas Association, Simone Zagrodnik /EHTTA - European Historic Thermal Towns Association, Thomas Boemkes /Diversity Tourism i ITB Berlin, Ivana Budin Arhanić /Valamar Riviera, Siniša Topalović /Horwath HTL, Frank Marr, /Sports&Travel Media, Dario Marčac, Dijana Domonkoš /CREW Media, Tine Murn i Rober Dee /New Deal Europe i drugi.

U konferenciji će sudjelovati brojni lideri najviših turističkih institucija, od kojih izdvajamo: Tonči Glavina, ministar turizma i sporta Hrvatske, Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom Parlamentu, Teodora Marinska, CCO ETC - European Travel Commission, Dubravka Kalin, generalna direktorica turizma u Ministarstvu turizma Slovenije, Maja Bakran Marcich, zamjenica ravnatelja DG MOVE Europska komisija, Julije Domac, ravnatelj REGEAe i savjetnik predsjednika RH i drugi.

Vrijednost konferencije potvrđuje i uključivanje najviše razine pokrovitelja – European Travel Commission (ETC), European Tourism Association (ETOA), Ministarstva turizma i sporta RH, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, uz podršku brojnih europskih i hrvatskih turističkih udruženja, čiji predstavnici će sudjelovati u programu.

TOURISM 365 svake godine okuplja više od 1.000 sudionika iz 30+ zemalja, uživo i online, a do sada je ugostio dva premijera, šest ministarskih foruma i preko 150 međunarodnih govornika s tri kontinenta.