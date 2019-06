Ministar izgubljen u nekretninama: Kuščević mora otići iz Vlade

Zar predsjednik Vlade Andrej Plenković i vrh HDZ-a ne shvaćaju koliko im šteti slučaj ministra Lovre Kuščevića “izgubljenog u nekretninama”!?

I da je administrativni propust upisivanja dviju nekretnina u katastar, premda neugodan za ministra uprave i bivšeg ministra graditeljstva, banalna sitnica u tom imovinsko-nepotističkom trileru. Pokušaji produkcije spina “i drugi su tako radili” vrlo lako bi se mogli okrenuti protiv HDZ-a kao pretežnog vladara hrvatskih općina ili je HDZ baš zbog toga odlučio pod svaku cijenu braniti neobranjiva Kuščevića, a na čemu mu mogu prvi zahvaliti prije svih istarski moćnici.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Nevjerojatna je lakoća kojom premijer Andrej Plenković temeljem razgovora u kojem mu je ministar servirao dokumentaciju i objašnjenja omalovaža sav istraživački trud novinara više redakcija, ignorira desetke pitanja na koja Kuščević sve vrijeme odbija odgovoriti i koloplet otkrivenih čudesnih imovinskih zapleta koji se svaki put uz “Božji dodir” Općinskog vijeća Nerežišća raspleću u milijunsku korist bivšeg “šerifa” te male općine.

Mutne vode još su prije nekoliko dana došle Kuščeviću do grla. Taj mutež sada već kod novinara koji se bave njegovim slučajem izaziva mučninu i nelagodu. Jer, moraju raditi svoj posao i dalje raskrinkavati ministra, premda su svjesni da sa svakim novim otkrićem to sve skupa poprima sve besmislenije razmjere. Osobito nakon što je SDP podnio inače opravdan prijedlog za opoziv ministra Kuščevića. Ako su vladajući dosad ignorirali medijske priloge i napise nakon te inicijative SDP-a, tu ni snaga argumenata više ništa ne može promijeniti. Šef Kluba zastupnika HDZ-a nehotice je to i rekao novinarima, kad je komentirao kako ga zanima što će SDP staviti kao razlog za smjenu “no u svakom slučaju, neće uspjeti u opozivu ministra”.

Ministar “isukao mač”

Nakon što je uporno odbijao novinare tvrdeći da sve o njegovoj imovini mogu naći u njegovim imovinskim karticama, ministar je zaključio: “Sve sam već obrazložio, predočio dokumentaciju pa čak i pravomoćne presude. Radi se o organiziranom napadu na mene kao političkog tajnika i ministra, na moj integritet i na članove moje obitelji, a vjerujte, vrlo brzo će netko za to odgovarati”.

Kako Kuščević nije definirao napadače, svi novinari o njegovu slučaju sada moraju pisati pod dojmom prijetnje kako je ministar isukao mač baš zbog njih.

Očito, to više nije pitanje debljine ministrove kože već tankoće premijerova osjećaja odgovornosti. Nakon toliko tekstova i priloga, tko bi i rođenoj majci vjerovao, kad bi poput Kuščevića, umjesto odgovora uzvratila kako se baš u svim medijima mogu čitati “fabrikacije, laži, manipulacije i zlonamjerni zaključci”.

Istina je da se sve ono što je bitno osobito u pogledu načina na koji je stekao imovinu, ne može naći u ministrovoj imovinskoj kartici i da ta pitanja ministar uporno ignorira.

Zašto nije napisao stvarnu vrijednost zemljišta prema kupoprodajnoj cijeni od 60.000 kuna, koju je njegova supruga isplatila 2008./2009. već je prvo stavio 200.000 kuna, pa 750.000 kuna, dok ga je stvarnu vrijednost nakon općinske prenamjene zemljišta 2011. bilo sram napisati u imovinskoj kartici pa ju je zatajio i nakon što je njegova supruga već ugovorila prodaju pola površine tog zemljišta za 1,4 milijuna kuna, dok je tek tada za preostali dio zemljišta stavio procjenu od 1,3 milijuna.

Kako objašnjava da je to zemljište od njega kupila tvrtka Gold gradnja za 200.000 eura na rok od pet godina i kaparu od 10.000 eura, a koja je lani imala prihod od 4 kune, a 2017. niti 300 kuna. To je tvrtka Marije Jozić, dok tvrtka njezina supruga Bau-gradnja iz Gunje u Nerežišćima izvodi radove na tri luksuzne vile s bazenima koje se grade na zemljištu koje je basnoslovno prodala Kuščevićeva supruga. Mediji tvrde da je bračni par Kuščević u prijateljskim odnosima s bračnim parom Jozić. Postavlja se pitanje od kada seže to prijateljstvo.

Je li ono začeto dok je Kuščević kao ministar graditeljstva od siječnja 2016. često odlazio u Gunju u vezi s obnovom poplavljenih područja. Tamo je i privatno išao jer smo našli objavu iz 2017. Bau-gradnja se promovira i s objektima koje je obnavljala na poplavljenim područjima. Jesu li ugovarali poslove s ministrom Kuščevićem ili s ministricom Ankom Mrak Taritaš, ne znamo. Činjenica da je Bau-gradnja 2. studenoga 2015. donirala 50.000 kuna HDZ-u, a 22. kolovoza 2016. još 100.000 kuna, sasvim sigurno je imala blagotvoran učinak na prijateljstvo dviju obitelji iz kojeg je potom niknuo posao na kojem su Kuščevići zaradili milijune.

Donirali pa procvali

Među tisućama donacija, bile su to među najvećima. Inače, pregledali smo HDZ-ova godišnja izvješća i prije i nakon tih donacija, ali ni u jednom više nema Bau-gradnje. Zanimljivo je da prema izvješćima na Poslovnoj Hrvatskoj, Bau-gradnja je upravo 2016. doživjela poslovni procvat, pa su prihodi s pet i 9,8 milijuna kuna, 2016. skočili na 27 milijuna kuna, godinu potom 13 i lani 12,7 milijuna kuna, te je i broj zaposlenih s pet, šest zaposlenika narastao na od 18 do 25 zaposlenih.

Kuščević je javnosti, a očito i premijeru, nudio dokaze samo za ono što za njega nije sporno, dok sve upite o onome što jest sporno i o čemu činjenice same po sebi sve govore, ignorira radeći štetu sebi, obitelji, HDZ-u, premijeru i Vladi. Premijeru, ministar mora otići.

Mate Rimac ugostio Vladu i predstavnike Porschea i Hyundaija