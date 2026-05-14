Ako danas vidite helikopter nisko iznad Zagreba, ne brinite: MUP otkrio o čemu je riječ

Građani Zagreba danas bi mogli primijetiti helikopter MUP-a koji će nisko nadlijetati središte grada. Iz MUP-a su izvijestili kako će se u srijedu, 14. svibnja, u razdoblju od 15.30 do 16 sati provoditi pripreme za planiranu vježbu na području Trga bana Jelačića. Poručuju kako nema razloga za zabrinutost te apeliraju na građane da ih ne uznemirava pojačana aktivnost helikoptera iznad centra Zagreba.

— MUP-RH (@mup_rh) May 14, 2026