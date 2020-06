Ministar Banožić o pritisku investitora: Nije mi bilo neobično da me zove

Jedna od osoba na koju je sad već bivša državna tajnica Josipa Rimac pokušala utjecati je i ministar državne imovine Mario Banožić.

Upitan je li točno da je Josipa Rimac pokušala utjecati na njega kako bi se pogodovalo poduzetnicima, Banožić odgovara: - Pa ja bih to prije rekao ovako, da je Ministarstvo državne imovine u svojem obavljanju posla uime Republike Hrvatske prije svega treba napraviti procjenu svake aktivnosti, svakoga posla. Moja osobna procjena i procjena službenika koji rade na tom predmetu bila je da to nije dobro za Republiku Hrvatsku, nije dobro za proračun Republike Hrvatske i to je bila naša procjena. Isto kao što je moja procjena da kod davanja ovakvih izjava moram biti uistinu oprezan, s obzirom na to da je riječ o istražnom postupku.

Kako je istaknuo, naknada za šumsko zemljište iz predmeta koji potječe prije 5-6 godina, bila je određena odluka temeljem koje je investitor trebao isplatiti određenu naknadu za šumsko zemljište

- Nije vam to ništa neuobičajeno da u svakom od predmeta gdje je vlasnik Republika Hrvatska da vas netko pokušava kontaktirati i stvoriti nekakvu povoljniju poziciju za investitora. To je nešto što svakodnevno ja i svi službenici u Ministarstvu državne imovine su izloženi tome. Stvar je u tome hoćete li vi nešto učiniti ili ne. Ako treba nešto pomoći, prikratiti postupak, ubrzati da se što prije dođe do investicija, ja sam prvi za to. Međutim, ako procijenite da je to nešto što nije dobro, što je loše za hrvatsko društvo, tada to jednostavno ne učinite i sad, ako to netko može prihvatiti prihvati, ako ne dobro - naveo je u razgovoru za N1.

Objasnio je svoje riječi i naveo kako bi bilo loše ukoliko bi došlo do određenih radnji koje bi se tražile od Ministarstva državne imovine, jer bi oni u tom slučaju smanjili prihod koji bi došao u proračun Republike Hrvatske.

- Znači, svatko pokušava što manje platiti. Svatko pokušava što više skratiti nekako proceduru i to je to, naveo je i dodao kako mu nije neobično da ga se pita: - A gledajte, nije mi neobično zato što me svaki dan ljudi zovu. Svaki dan.