Ministar Aladrović: Rodbinski sam povezan s Kovačevićem, ali nisam lobirao za njega

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u ponedjeljak je potvrdio novinarima da je rodbinski povezan s uhićenim bivšim direktorom Janafa Draganom Kovačevićem, no i istaknuo da nije lobirao za Kovačevića, jer Janaf nije u njegovu resoru.

"Da, Kovačević i ja smo u rodbinskim odnosima. To niti u jednom trenutku nisam skrivao. No, s obziroma da Janaf nije u mom portfelju, niti sam utjecao na izbor čelnika Janafa niti sam to planirao. Zaista to nema nikakve veze s pozicijom koju ja obavljam", odgovorio je Aladrović upitan je li imao interes da Kovačević ostane direktor Janafa.

Ponovio je da je nekoliko puta posjetio Kovačevićev "klub" u Slovenskoj 9, ali i istaknuo da to nije bilo za vrijeme lockdowna zbog korona epidemije.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgovarao je na novinarska pitanja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, uoči sastanka s gospodarstvenicima vezano uz najavljene izmjene Zakona o radu.

Upitan prihvaća li 'ispriku' predsjednika Zorana Milanovića za kritike ministrima vezano za aferu Janaf, Aladrović se samo nasmijao.

Također je, kao ministar socijalne politike izrazio sućut obiteljima dviju osoba koje su poginule sinoć u požaru u Obiteljskom domu za starije u Dugom Ratu.

Istaknuo je da je Ministarstvo jutros poslalo inspekcijski nadzor u Dom. Očekuje se i izvještaj Županijskog državnog odvjetnika te policijski očevid kako bi se vidjeli točni uzroci sinoćnjeg požara u Domu u Dugom Ratu.

"Nakon toga ćemo imati više informacija i znat ćemo odgovornosti u pojedinim domenama", poručio je govoreći o domu u Dugom Ratu. Napominje da inspekcijski nadzor obavljen prije nešto više od godinu dana u tom Domu, nije utvrdio nepravilnosti.

Poručio je i da će Ministarstvo kroz izmjene zakona o socijalnoj skrbi, uvesti znatno rigoroznije kriterije i kontrole za odobravanje takvih djelatnosti.