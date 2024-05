Milić o navodima kako suradnja HDZ-a i DP-a neće dugo trajati: 'To su prizvuci poražene oporbe'

*Andrej Plenković jučer otišao na Pantovčak sa 78 potpisa zastupnika za većinu u Saboru

*Vesna Vučemilović izbačena iz Suverenista

*SDP i HDZ predstavili listu za europske izbore

Tijek događaja:

10:00 - Glasnogovornik Vlade Marko Milić komentirao je za N1 navode kako novostvorena suradnja Domovinskog pokreta i HDZ-a neće biti dugog vijeka.

- To su neki prizvuci poražene oporbe, koja još osvješćuje da će još četiri godine provesti u oporbi. Na neki način, nakon što su cijelu kampanju političkog djelovanja sveli na to da optužuju HDZ za korupciju i veleizdajništvo, sad će se prebaciti na širenje moralne i ideološke panike. Naravno, to ne stoji - poručio je.

- Dogovor koji smo postigli nakon nekoliko tjedana razgovora, rekao bih da je, prije svega, dobar za Hrvatsku. Sprečava bilo kakvu neizvjesnost i ponavljanje izbora, što se priželjkivalo. Raspodjela resora, kakva je napravljena, omogućuje dugoročno funkcioniranje Vlade - dodao je.

Prokomentirao je i kako je tekao sam tijek pregovora.

- Mnogo se špekuliralo, ali nije bilo tako. Predstavnici DP-a su izrazili interes za određenim resorima, nisu dobili sve što su željeli, ali ovakav model je dugoročno dobar za njih i za stabilno funkcioniranje Vlade. Dobili su izrazito važne resore za svakodnevni život hrvatskog čovjeka i gospodarstvo, gdje će moći dati doprinos za budućnost - kaže.

- Sve ćemo procjenjivati u idućim danima, kako najbolje posložiti resore. Ono čime ljevica lažno zastrašuje javnost, da će se usvojiti dijelovi programa DP-a koji će promijeniti Hrvatsku, nisu istina niti su u interesu DP-a ili HDZ-a - poručio je.

>> VIDEO Ursula Von Der Leyen u Splitu