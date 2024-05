UŽIVO Plenković u 10 sati dolazi Milanoviću sa 76 potpisa, na Pantovčak stigli i predstavnici medija

* Zoran Milanović danas prima Andreja Plenkovića

* Milanović sazvao prvo zasjedanje novog saziva Sabora

*Josip Jurčević nije Plenkoviću dao potpis

9:44 - Tomislav Krasnec javio se uživo s Pantovčaka gdje će Milanović uskoro primiti Plenkovića.

9:35 - Na Pantovčak su stigli predstavnici medija. Tamo je i Večernjakov Tomislav Krasnec.

Foto: Tomislav Krasnec

9:25 - Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je odnos Domovinskog pokreta i HDZ-a na platformi X.

"Šef DP, vidim, parkira auto pred zgradom Vlade, tamo gdje je ogradama zabranjeno svima nama, a kad su ograde su postavljene AP je optuživao DP da su njegovali luđaka koji je pucao. Sad ujedinjeni jarani pretvaraju ograđeni trg u parkiralište. Riforme", navela je Kosor.

8:30 Vesna Vučemilović dala je svoj potpis Plenkoviću.

8:00 Predsjednik Republike Zoran Milanović primit će danas u svom uredu predsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića u 10 sati koji će mu predati potpise zastupnika u Hrvatskom saboru koji čine novu parlamentarnu većinu. Iako su prvotno s Pantovčaka priopćili da predstavnici medija nisu predviđeni na sastanku, naknadno su se, ipak, još jednom oglasili, poslavši upute i za medije.

"Obavještavamo vas da predstavnici medija zainteresirani za praćenje događanja moraju doći u Ured predsjednika Republike od 9:00 do 9:15 koristeći ulaz kod Vile Prekrižje. Za predstavnike medija bit će organiziran prijevoz do glavne zgrade Ureda PRH", piše, među ostalim, u priopćenju iz Ureda predsjednika. Inače, medijima je do sada bilo dopušteno da fotografiraju susret predsjednika, odnosno predsjednice, s osobom koja dobiva mandat za sastavljanje Vlade.

Milanović je također jučer otkrio da je sazvao prvo zasjedanje Hrvatskoga sabora za četvrtak, 16. svibnja. "Na temelju odredbi Ustava Republike Hrvatske i Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je Odluku o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora. Prema Odluci predsjednika Republike, prvo zasjedanje Hrvatskoga sabora održat će se u četvrtak, 16. svibnja 2024. godine, u 11:00 u zgradi Hrvatskoga sabora u Zagrebu. Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora stupa na snagu danom donošenja, odnosno danas, u četvrtak, 9. svibnja 2024. godine.

Podsjetimo, predsjednik HDZ-a i nositelj liste na izborima za Europski parlament Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da u HDZ-u imaju potrebnih 76 potpisa za njihovu treću Vladu. "Danas je dan u kojem imamo 76 potpisa za našu treću vladu", rekao je Plenković tijekom predstavljanja kandidata i izbornog programa HDZ-a za predstojeće izbore za Europski parlament.

Podsjetimo, Josip Jurčević, koji je osvojio saborski mandat kao kandidat Domovinskog pokreta (DP), predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću nije dao svoj potpis za sastavljanje Vlade jer, "ima puno razloga za nepovjerenje prema njemu i smatra da je DP u pregovorima oštećen."

- Nemam nikakvog povjerenja u Andreja Plenkovića i njegov način vladanja, kako po ciljevima, tako ni po koncepciji, koji su protuhrvatski, a i jer je pokazao da ruši standarde kada se radi o političkim odnosima. Sjetimo se kako je na iznimno problematičan način uveo vladanje sa 'žetončićima' i tome dao legitimitet, što je ne samo protuzakonito, nego i rušenje temelja demokracije i uopće smisla izbora - rekao je jučer Jurčević.

