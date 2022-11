Miletić o mogućoj koaliciji s HDZ-om: Jedino ako nas netko drogira, otme Božu Petrova i drogira cjelokupno predsjedništvo

Mostov saborski zastupnik Marin Miletić gostovao je u studiju Večernjeg lista. Govorio je o prodaji udjela Sperbanka u Fortenovi Saifu Alketbiju. Kometirao je izlazak na izbore Mosta i mogućnost koalicije. Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

Kako komentirate prelazak ruskog udjela u Fortenovi u ruke arapskog šeika?

"Meni vam to izgleda kao neki balkanski špijunski film. Zabrinjava me tu premijer Plenković. Ima mi pomalo sumanute izjave", kazao je Miletić

Što vas posebno zabrinjava?

"Fortenova je privatna tvrtka. To je tvrtka koja je u vlasništvu jednog holdinga iz Amsterdama. Ona ima svoje zakonitosti, može se prodavati kome god želi i može imati bilo kakvo poslovanje ako je ono u skladu sa zakonika određene države. Ovdje se ne radi o tome, ovdje se radi da je veliki vlasnik cijele te priče ruski kapital, dakle Rusi, a oni su pod sankcijama. I zato je potpuno sumanuta izjava premijera, koji je prvo jako bezobrazan prema vama medijima, i reći: Pitajte vi SOA-u?. Pa dobro premijeru, službe su pod tobom", kaže Miletić.

Kako komentirate to da su svi zatečeni ovim slučajem?

"Rekao sam sumanuto, ja njemu ništa ne vjerujem. Ja vjerujem u predstavu za građane RH i uvijek kada je neka velika korupcija, krađa, nestaju milijarde, onda se uvijek odigravaju neke druge predstave. No njegova izjava: 'Što bih ja trebao ići okolo, gledati?', to je potpuno sumanuta izjava i ne bi mu povjerovala moja pokojna baba iz Stankovaca", kazao je zastupnik Mosta.

"Ono što mene zabrinjava, i hajdemo biti figurativni i reći da Plenković govori istinu, Kakvi su to procesi onda unutar EU. To meni opet govori da Plenković može imati prisnije odnose s nekim osobama koje ga vole grliti, štititi, ja u to ne ulazim. No s druge strane nevjerojatno je da ta EU sa svojim mehanizmima, nije shvatila da su tu neki ruski igrači, neki famozni šeik, da su tu neki Hrvati koji su u biznisu s Rusima. Dakle pravi jedan balkansko špijunski triler u stranoj koprodukciji", dodao je Miletić

"Plenkoviću vjeruju samo članovi HDZ-a i oni ljudi koje je uhljebio u određenim stolicama, njemu hrvatski narod ne vjeruje", dodao je Miletić.

Osnivanje Nacionalnog odbora u Saboru o ruskim sankcijama na inicijativu Zeleno-lijevog bloka?

"Mi smo za bilo koji projekt na razini parlamenta koji će razotkrivati koruptivne radnje i nemam ništa osobno protiv takve akcije. Djelovanje oporbe vidi se sjajno na Antikorupcijskom vijeću gdje je oporba jedinstvena. Znate li zašto? Oporba je shvatila da samo zajedničkim snagama se može srušiti koruptivnu hobotnicu", kazao je Miletić.

Na pitanje hoće li nakon izbora i treći put s HDZ-om Miletić je rekao: "Jedino ako nas netko drogira, otme Božu Petrova i drogira ga nekim tabletama i drogira cjelokupno predsjedništvo".

Na pitanje može li se zamisliti s SDP-om, Novom ljevicom... Miletić kaže: Postoje određeni spinovi u društvu s kojima se opet želi maknuti od fokusa, a fokus je da se u Hrvatskoj krade više od 60 milijardi kuna godišnje. To kaže i Bruxelles".

"Činjenica je da je za vrijeme Plenkovićeve vladavine Hrvatska izgubila 90 Peljeških mostova. To narod mora znati. Ljudi u HDZ-u i oko HDZ-a su ukrali 90 Peljeških mostova. Mi smo mogli izgledati kao mali Dubai", kazao je.

"Most je dosad na svake izbore izlazio sam. Mi ne kalkuliramo, ne bojimo se ničega i nikoga. Mi želimo da hrvatski građani kažu, da vjerujemo mostovcima 20 posto. Onoga trenutka kada završe izbore i kada mi vidimo da imamo na primjere 35 zastupnika u Saboru, nikome, niti jednoj političkoj opciji nećemo dati da ide na naše vrednote, nama je obitelj u centru fokusa i sve politike Mosta će biti gledane kroz obitelj. Borba protiv korupcije, držimo da je korupcija uništila Hrvatsku i da je radi lopova iz Hrvatske pobjeglo preko pola milijuna Hrvata", kaže Miletić.

"Mi ćemo moći sa svima koji ne budu išli na naše vrijednosti i koji budu rekli neka nam u fokusu bude borba protiv korupcije", naglasio je. "Nakon što nas izvažu hrvatski građani na izborima spremni smo biti predvodnici pobjedničke koalicije. Mi želimo reći tko god hoće u taj naš vlak borbe protiv korupcije", kazao je.

Na ponovljeno pitanje da to znači da HDZ ne dolazi u obzir Miletić je ponovio: "Ako drogiraju članove predsjedništva, onda je moguće".

Antikorupcijsko vijeće

"Ja bih pozvao HDZ na neko Vijeće da me rešetare, znate zašto, jer nemam ništa za sakriti. I da se Plenković ne boji nečega i onoga što će sutra Vanđelić na primjer reći na Antikorupcijskom vijeću, a onda dva iznimno snažna imena na onom idućem. Dakle, trest će se HDZ i Plenković. Da se on ne boji, on bi došao, znate onako nadobudan, bahat i ohol kakav dolazi prema novinarima", kazao je.

Čestitka predsjedniku države na rođendan i komentari?

"Meni je to poputno normalno, mene vam ljudi jako vole ili ne vole. Teško me staviti u neke kutije. Živim svoj život. Pišem, govorim, u životu Boži Petrovu nisam rekao o čemu ću govori u Saboru. Most je drugačiji, mi nismo partija mi smo stranka", kazao je.

"Predsjednik je imao rođendan i ja sam mu to čestitao sa zadovoljstvom. Ito tako, moj najveći politički protivnik je Andrej Plenković. Bez beda sam mu čestitao i poželio obilje Božje blagoslovi kada je dobio dijete", kazao je.

Prozivka biskupa?

"Ja sam i prije dok sam pisao kolumne vrlo jasno kritizirao biskupe. Kritika nije neka negativna misao. Vi ljude kritizirate i želite da postanu bolji. Ja mislim da će doći vrijeme kada će Crkva biti slobodnija od politike. Ne generaliziram. Dio je pod utjecajem HDZ-a, mi to znamo koji smo bili u hijerarhiji. Kada sam ušao u politiku. Crkvu će trebati da pronađemo načina da ih oslobodimo i od nas mostovaca. Vjerujemo da ćemo predvoditi koaliciju i da ćemo Crkvu osloboditi politike i da ćemo ići prema mijenjanju financiranje Crkve. Sve mora biti otvorenije i transparentnije. Mora se znati gdje ide svaka lipa", kazao je.

Vjeronauk u školama je sjajna stvar, dodao je.

Prozivke zbog objava o Putinu?

"Mislim da tko god je iole razborit i tko iole osjeća neku empatičnost prema kršćanima, dakle u vremenu kada sam ja to pisao, da je mislio drugačije ja bih se zgrozio te osobe. 20 ili 21. kolovoza 2015. je Tomislavu Salopeku odrubljena glava i mi gledamo to na društvenim mrežama. Ne znam što strašnije ima od toga da ti gledaš ISIL kako odrubljuje glave ljudima, a onda tvom sunarodnjaku. Mjesec dana nakon toga Rusi interveniraju u Siriju i jedna sveučilišna profesorica piše analitički tekst u kojem se čudi da zapadni svijet ne reagira. Islamska država raste, ubija kršćane na najgori način i kaže dobro da se umiješao Putin i da rješava problem Islamske države. I ja dižem link na njezin tekst i pišem 'Rokaj, barba Putine'. Potpuno normalno tada", kazao je.