Milatić: Građani su zadnji sudac; Borzan: U Hrvatskoj je to gotovo nemoguće jer imamo kartelizaciju

Govoreći o Zakonu o iznimnim mjerama kontrole cijena i može li on zaštititi standard građana od inflacije, Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, navodi kako Zakon daje dobru pravnu osnovu za sve eventualne akcije sukladno članku 6 Zakona koje Vlada može poduzimati. "Već smo 5. veljače donijeli odluku kojom smo popis od 30 proizvoda s ograničenom cijenom proširili na dodatnih 40. Mislimo da je to dobra mjera. Od ovih 30 koje smo držali s reguliranom cijenom pokazalo se da je 60 posto tih artikala redovito bilo ispod te cijene. Bilo je problema, nesnalaženja, ima li tih artikala... To smo sad dodatno osnažili, detaljno smo propisali obilježavanje, uveli smo da trgovine površine preko 400 kvadratnih metara moraju imati posebni dio na kojem sve to možete pronaći. Dali smo trgovcima detaljne upute i poslovnim udruženjima i prilično smo uvjereni da će to dosta pomoći. Izračunali smo da je košarica sada do 20 posto jeftinija, nutricionistički je bolja. Dodatna novost je da svi veliki trgovci moraju na internetskim stranicama objavljivati svoje cijene da građani kroz pretraživače mogu dobiti informaciju gdje mu se isplati poći", rekao je u emisiji "U mreži Prvog".

Trgovcima koji neće poštovati propise prijete kazne od 3000 do 30.000 eura, a zakon predviđa i oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajem. "Mislim da nijednom trgovcu nije u interesu da se komunicira da stalno radi prekršaje. Mislimo da će ovo zaista pomoći", rekao je Milatić te dodao: "Ideja je da država učini koliko može, ali građani su u konačnici zadnji sudac kad je u pitanju inflacija jer svojom odlukom mogu napraviti da ne kupuju skupo."

Biljana Borzan, zastupnica u europskom parlamentu iz SDP-a, osvrnula se na tvrdnju da će građani moći bojkotirati one koji su preskupi: "U Hrvatskoj je to gotovo nemoguće jer na dijelu imamo kartelizaciju koja je zakonom zabranjena. Od sedam trgovačkih lanaca, u šest je potpuno ista cijena proizvoda. To je nešto čime se Vlada treba dodatno pozabaviti."

"Kazna od 10, 20 tisuća eura nekome tko zarađuje milijune, nije ništa. On će opet riskirati jer mu se isplati", navela je pa naglasila da Zakon u nekim dijelovima predstavlja korak naprijed, ali boji se da dolazi prekasno. "Građani su itekako osjetili krizu. Život je teži, iako se doima da je potrošnja veća, građani kupuju manje proizvoda za više cijene. Trgovina je profitirala, a građani su oštećeni."

Saborski zastupnik Mosta, Ante Kujundžić smatra da je Zakon apsolutno zakasnio. "On meni djeluje kao gašenje kuće čašom vode. Davno je trebalo reagirati. Veliki dio cijena proizvoda vezao se uz rast cijena goriva, energenata. Vlada je u startu mogla reagirati smanjenjem trošarina kako se ne bi generiralo poskupljenje. Druga stvar, procjena EK kaže da iz Hrvatske godišnje izađe 11 milijarde eura, što je ogroman novac. Vlada nije intervenirala u PDV. Zašto Vlada nije recimo ukinula PDV na bezglutenske proizvode koji su nekim ljudima lijek", rekao je Kujundžić.

