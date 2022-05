Milanović: 'Banožiću, poginut ćeš je****; tako blesav. Dodik? On nije četnik nego partner'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Pule u povodu Dana oslobođenja i Dana grada Pule.

Milanović je nakon toga stao pred novinare i komentirao aktualne teme. Prvo je komentirao situaciju u BiH.

– Zašto Ursula von der Leyen dolazi u Sarajevo i Mostar? Da podrži uzurpatore ili da podrži Hrvate? Ona se dolazi smijati ljudima u lice. Imamo premijera koji ne razumije, a onda mu i nije stalo.

Novinari su ga pitali i za komentar na izjavu Marije Selak Raspudić koji je rekla da je ideja o vetu na poziv Finskoj i Švedskoj za ulazak u NATO zapravo ideja njezina supruga.

– Nebitno čija je to ideja, hajdemo je provesti. Ona je rekla da se Raspudić godinama zalaže za to, ali ovo je moja inicijativa. Ali može biti i njegova, ne svojatam ja to... – rekao je Milanović.

Rekao je i kako je sada vrijeme za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.

– Rat u Ukrajini nije izravna prijetnja Hrvatskoj, ali ovo što se događa u BiH jest i zbog toga se mora sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost. Ja ne mogu to blokirati, mogu dati ambasadoru naputak. Nas, zahvaljujući HDZ-u, tretiraju kao zemlju trećeg reda.

– U BiH su raspisani izbori po kriminalnoj proceduri i sad će tamo doći Ursula i smijat nam se u lice. To je Plenković omogućio, rekao je Milanović.

– Komšić već godinama krade. Ja sam nasjeo na to prije 12 godina, ali nikad nakon toga – rekao je Milanović.

Na pitanje bi li pristao da Čović predstavlja Hrvate u BiH, rekao je da mu je svejedno. Kazao je i da je Dodik partner i da nije četnik.

– Kakva povezanost s Putinom? Putin i ne zna da on postoji.

– U ovoj situaciji Srbi su nam prijatelji – rekao je Milanović i dodao kako je to i Dodik. Na komentar novinara da je Republika Srpska nastala na zločinima, Milanović je rekao: – Helou, Amerika je nastala na zločinu, na genocidu. Francuska je nastala na zločinu... Da, bilo je zločina. Tko ih je priznao u Daytonu? Hrvatska. Hrvatska je jamac Daytona, stavom, glasom i moralom – rekao je.

Rekao je i da se visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt ponaša kao "mali Švabo".

Novinari su ga pitali i za slučaj trudnice kojoj ne dopuštaju da pobaci dijete koje ima tumor.

Rekao je da razumije da postoje liječnici koji ne žele raditi pobačaj, ali da država mora omogućiti da žene imaju to pravo.Dodao je i kako se nada da on i Beroš o ovoj temi razmišljaju isto, a da se Plenković "sakrio".

Novinari su ga pitali i za komentar na najavu ministra Marija Banožića koji je rekao da ide u izmjene Zakona o brani.

- Dobrodošao u boj, prijtelju. Poginut ćeš, je***, tako blesav. Pokušavaju dirati u nešto što se ne dira, rekao je Milanović.

- Ta mizerija od čovjeka ima pravo ocjenjivati najviše generale. Osvetio se Matanoviću koji se nije dao instrumentalizirati. Imam za njih cijeli vatromet hipersoničnih raketa. Kad sam već Putinov čovjek, zašto da to ne koristim..., rekao je Milanović.