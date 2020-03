'Dobro je da se prva dva dana nakupuje što više, to nije panika. Ljudi neće izlaziti puno van'

Dosad je u Hrvatskoj potvrđena ukupno 31 osoba oboljela od koronavirusa. Obustavljena je nastava u školama i na fakultetima u cijeloj zemlji. Neće raditi ni vrtići.

Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti oko situacije s koronavirusom. Dao je podršku Vladi i premijeru Plenkoviću na potezima koje su napravili.

"Struka se razilazi, svojim intervencijama unio bih pomutnju, ali moram nešto reći. U kontaktu sam s premijerom. Ako nije napravljena ni jedna greška, onda su to pravi potezi. U cijeloj toj priči igra faktor sreće. Kada vidimo što se događa u sjevernoj Italiji, kada vidimo što se dogodilo u državi koja je razvijena... Pratit ću razvoj situacije i dalje. Neću mnogo govoriti jer bih unio pomutnju", kazao je Milanović.

"Dao sam podršku, nemate se na koga ugledati. Morate preuzeti odgovornost. To je hrvatski pristup, vjerujem da to ima svoju logiku. Istaknuo bih socijalnu distanciju. Nismo na to navikli. Ljudi će se morati u iduća dva tjedna povući, ići manje van. Trebat ćemo se manje družiti i komunicirati s drugim ljudima", kazao je predsjednik.

"Dobro je da prva dva dana nakupuju što više, to nije panika. Ljudi neće izlaziti puno van. Moramo napraviti situaciju za socijalnu distanciju. Nažalost, tako je", kazao je. Milanović je rekao da ne misli da bi to moglo prerasti u kataklizmu.

