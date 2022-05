Milanović: Skidanje imuniteta članovima Vlade je Plenkovićeva slabost, to je neodgovorno vođenje države

Predsjednik Zoran Milanović nalazi se danas u Puli gdje je posjetio brodogradilište „Tehnomont“ te održao radni sastanak s Upravom brodogradilišta. Nakon sastanka Milanović je obišao pogone proizvodnje brodova, a dao je i izjave za medije.

- Bez obzira što ne djeluje šminkerski, srce je veliko - osvrnuo se kratko na brodogradilište.

Osvrnuo se na izmjene Zakona o Vladi, odnosno skidanje imuniteta članovima Vlade za sva koruptivna kaznena djela te kodeks ponašanja državnih dužnosnika.

- On je efikasan kao i sankcije bilo koje vrste. To je opasno i rekao sam Plenkoviću da pazi što radi, uhapsili su mu ministra. Opasno je da DORH može upadati u stanove ministara, tome služi imunitet - da bi postojala ravnoteža odgovornosti i moći - kazao je.

- Tako nešto napraviti je velika moć, zato postoji imunitet. Ja govorim kao netko tko je apsolutno zaštićen imunitetom, no govorim to jer je Ustav nedoreče kada je u pitanju imunitet članova Vlade koji su jako važni ljudi, a premijer da ne govorim. Ovo što se on elegantno, šarmantno, kavalirski odriče nekakve zaštite, to se odnosi i na premijera. Sutra i premijeru može netko nepoznat s nalogom koji je dobio pet minuta prije uhititi ga, staviti mu lisice i onda se ti braco vadi. Ja sam često bio dobronamjeran, ovo je loše. To će dati krila slobodnim jahačima. Uvijek imate nekoga tko se želi proslaviti u pet minuta. Ovo je Plenkovićeva slabost, na ovaj način želi reći da se ničega ne boji. Ovo je neodgovorno vođenje države. Što znači Kodeks? Bit ćemo dobri? Ja sam ga nagovarao da jako razmisli o tome. On je valjda mislio da ga vabim u neku stupicu. On je u stalnoj paranoji. Ja sam bio dobronamjeran - dodao je Milanović.

