Kakva horoskopska godina očekuje predsjednika Milanovića i njegov škorpionski karakter

Predsjednik Zoran Milanović, rođen je u znaku Škorpiona i sa podznakom u Škorpionu.

Poznata je basna o žapcu i škorpionu – zamolio je škorpion žapca da ga prenese preko potoka jer škorpion ne zna plivati. Žabac pristane ali upozori škorpiona ''Ako me ubiješ dok te nosim na mojim leđima obojica ćemo potonuti''. Plivajući nosio je škorpiona na svojim leđima preko duboke i mutne vode potoka. Kada su stigli do sredine potoka škorpion ubode žapca sa otrovnim šiljkom. Žabac začuđen i tužan upita ''Zašto si to učinio? Sada ćemo umrijeti i ti i ja?''. Škorpion mu odgovori ''Takav mi je karakter''.

Ništa nije slučajno - Slogan političke kampanje gospodina Milanovića bio je ''Predsjednik sa karakterom''.



Pluton vlada znakom Škorpiona, a on je planet koji simbolizira moć, eliminaciju, seksualnost, politiku kao odraz moći, smrt kao simbol krajnje transformacije, tajne informacije koje mogu ''ubiti'', šutnju kao manipulaciju, ono nesvjesno i podsvjesno koje osoba ne može kontrolirati i koje vodi često u destruktivnost i auto-destruktivnost.

Svi dobro znamo da svakoj vlasti potrebna je oporba, jer je ona korektiv koji upozorava i priječi apsolutnu moć vladajućima. Oporba nam treba zbog demokracije.

Dok je oporba u konfuziji, slaba, nečujna, razjedinjena, predsjednik Milanović je svojim javnim istupima osiguravao slobodu govora, ohrabrio je one ljude koji imaju drugačije mišljenje. Šokirajući često svojim izrazima izlazio je iz okvira politički uglađene i dvosmislene retorike. On govori bez autocenzure kojoj svi često robujemo. Ton mu je bio često grubo glasan, baš onako kako su se mnogi osjećali u tom trenutku: ljutito, frustrirano. Pokušaji da ga se smiri i stiša još su ''dolijevali ulje na vatru''.

Ali problem tog škorpionskog karaktera je granica, rub preko kojega je opasno zakoračiti.

Zato sada – Predsjedniku je potrebno da se odmakne od javnosti i da bude neko vrijeme sam sa sobom, u meditaciji, u ehu tišine, kako bi ''pročistio'' svoj um, obnovio fizičku energiju i duhovnu snagu.

Biti će mu ta energija i snaga neophodne u 2022 godini.

U siječnju od njega možemo očekivati umjerenost.

U veljači dolazi do sukoba i obračuna sa oporbom.

U ožujku će odlučno rješavati pitanja u oružanim snagama, činiti ''čišćenja, ali i biti izložen različitim smicalicama.

U travnju ima uspješan period kada će biti mudar i znati vladati sa samim sobom.

Od svibnja do kraja godine pratiti će ga neočekivana iznenađenja. To je stresno ali i oslobađajuće za njega.

Od kolovoza predsjednik mijenja svoj pristup prema javnosti: komunikacija sa manje grubosti, sa više humora, sa više informacija i argumenata.

